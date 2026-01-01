New Year 2026 Rashifal: नए साल पर 'S' नाम वालों की चमकेगी किस्मत, पैसा-प्यार और करियर सब होगा मजबूत

New Year 2026 Rashifal: नया साल 2026 बस आने ही वाला है. सभी 2025 को विदा करने और खुली बाहों से 2026 का स्वागत करने की तैयारी में लगे हैं. नए साल की शुरुआत का जश्न मनाने के साथ ही लोगों के मन में नई उम्मीदें, नए सपने और कई सवाल भी जन्म लेने लगे हैं. हर कोई ये जानना चाहता है कि आने वाला साल उसकी जिंदगी में क्या अच्छा और नया लेकर आएगा? जन्मपत्री, राशियों और जन्म की तारीख के अनुसार तो लोग अपने आने वाले साल की गणना करते ही हैं, लेकिन नाम के पहले अक्षर से भी लोगों के भविष्य को जांचा जाता है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगी कि ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जिन लोगों के नाम की शुरुआत ‘S’ अक्षर से होती है, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है.



नाम राशि के अनुसार देखें तो 2026 S नाम वालों के लिए सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक बड़ा मौका और वरदान साबित हो सकता है.

मन में कन्फ्यूजन, लेकिन मौके भरपूर

साल 2026 में राहु 'S' नाम वालों के फर्स्ट हाउस यानी पहले भाव में रहेंगे. राहु जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो चंद्रमा पर सीधा प्रभाव डालते हैं, जिससे मन थोड़ा भ्रमित रह सकता है. आप कुछ करना चाहेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन रहेगा कि करें या न करें. हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है. ये कन्फ्यूजन ही आपके मन में नए आइडियाज लाएगा.

पैसा और बड़े फैसलों का साल

'S' नाम वालों के सेकंड हाउस में शनि रहेंगे. ये धन और परिवार का भाव माना जाता है. ये कंडीशन फाइनेंस के लिहाज से काफी मजबूत है. अगर आप कोई बड़ा निवेश, प्रॉपर्टी या लंबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो 2026 में वो पूरी हो सकती है.

लव लाइफ में पॉजिटिव बदलाव

देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो प्रेम और संतान से जुड़ा होता है. इसका मतलब है कि आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी. अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति खुद वापस आने की कोशिश कर सकता है. जून से पहले लव लाइफ में कोई अच्छी खबर मिलने के योग हैं.

ऋण, रोग और शत्रु होंगे कमजोर

मई-जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठ भाव में जाएंगे, जहां वे उच्च के माने जाते हैं. ऐसे में इसका सीधा फायदा ये होगा कि आपके कर्ज, बीमारी और दुश्मन खुद-ब-खुद कमजोर पड़ने लगेंगे. जून के बाद आपका खर्चा जरूर बढ़ेगा, लेकिन ये खर्च शुभ कामों, अच्छे कार्यों या किसी खास मौके पर होंगे.

शादीशुदा लोग रखें थोड़ा संयम

'S' वालों के 7वें हाउस में केतु रहेंगे, जो शादी और पार्टनरशिप का भाव है. जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें रिश्ते में थोड़ा ध्यान देने की जरूरी होगी. छोटी-छोटी बातों पर अनबन हो सकती है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट लाता है. लेकिन समझदारी और बातचीत से रिश्ते को संभाला जा सकता है.

शादी और परिवार की खुशखबरी के योग

'S' नाम वाले जो लोग लंबे समय से शादी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है. बृहस्पति का असर सेकंड हाउस (परिवार) पर पड़ने से घर में कोई बड़ा शुभ समाचार आ सकता है. या तो शादी तय हो सकती है, या फिर संतान सुख के योग बन रहे हैं.

करियर में मिलेगा बड़ी सफलता का रास्ता

'S' नाम वालों का 2026 करियर के मामले में आपको नई जिम्मेदारियां देगा. शुरुआत में ये बोझ जैसी लग सकती हैं, लेकिन यही जिम्मेदारियां आपको ऊंचे पद और बड़ी सफलता तक पहुंचा सकती हैं. इसलिए जिम्मेदारी से पीछे न हटें, यही आपकी तरक्की की सीढ़ी बनेगी.

