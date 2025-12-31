New Year 2026 Rashifal: मेष-कुंभ-मीन पर शनि की साढ़ेसाती, जानें सूर्य के साल 2026 में कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल

New Year 2026 Rashifal: साल 2025 अपने अंतिम चरण में है और कुछ घंटों बाद ही नया साल 2026 शुरू हो जाएगा. यह सूर्य का साल है और इस नए वर्ष में सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा. ग्रहों की चाल पर नजर डालें तो 2026 में शनि को छोड़कर सभी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है. शनि देव इस वर्ष भी मीन राशि में रहेंगे. ऐसे में कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढे़साती रहेगी. जबकि सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या चलेगी. आइए जानते हैं कि यह नया वर्ष आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है.

मेष (Mesh/Aries Horoscope)- साढ़ेसाती के प्रभाव के बावजूद सकारात्मक प्रभाव का वर्ष है. साल की शुरुआती महीनों में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. आकस्मिक लाभ और लंबी दूरी के भ्रमण के योग बनेंगे. कामकाज व अन्य महत्वपूर्ण कारणों से स्थानांतरण की संभावना बनी रहेगी. आय के साथ निवेश बढ़ा हुआ रहेगा. रिश्तों में मधुरता बनाए रखें. वाणिज्यिक व सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता देंगे. न्यायिक विषय गति पाएंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. साझा प्रयासों को बल मिलेगा. संगठनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. वर्ष का पूर्वार्ध उम्मीद से अच्छा रहेगा. उत्तरार्ध में अपनों की भावनाओं का सम्मान करें. कार्य व्यापार में अनुकूलता बनी रहेगी.

वृष (Vrishabh/Taurus Horoscope)- 2026 श्रेष्ठ वर्षों में से एक रहने वाला है. सभी के साथ सुख से आगे बढ़ेंगे. घर में आनंद उत्सव के आयोजन होंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंग. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता से लाभ संवार पर रहेगा. कार्य विस्तार की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा. शासन प्रशासन से सामंजस्य रहेगा. व्यवहार व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. विवाह के योग बनेंगे. साल की शुरुआत श्रेष्ठ रहेगी. मई जून से और सकारात्मकता बढ़ेगी. अगस्त सितंबर में थोड़ा सम्हलकर कदम उठाने की जरूरत रहेगी. तत्पश्चात् बड़े अवसर बनने और साहसिक कदम उठाने की कोशिशें बल पाएंगी. संग्रह संरक्षण एवं सृजनात्मकता पर जोर बना रहेगा. अपनों से निरंतर शुभ सूचनाएं संभव होंगी.

मिथुन (Mithun/Gemini Horoscope)- यह वर्ष निरंतर शुभता की ओर कदम बढ़ाने में सहयोगी है. शुरुआत साधारण होने के उपरांत निरंतर सकारात्मक परिस्थितियों की निर्मित बनी रहेगी. समकक्षों का समर्थन और विश्वास बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. वातावरण में अनुकूलता बढ़ेगी. शासन प्रशासन से शुभता का संचार रहेगा. व्यावसायिक योजनाओं को बल मिलेगा. लाभ पर फोकस रखेंगे. न्यायिक मामले पक्ष में बनेंगे. पैतृक मामलों में बेहतर परिणाम बनेंगे. इच्छित उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. प्रतिष्ठित लोगों से करीबी बढ़ेगी. गुरु के कर्क में प्रवेश से सफलता और संवरेगी. संतान अच्छा करेगी. नए उद्यम की शुरुआत के मौके बनेंगे. स्पर्धा में जीत मिलेगी.

कर्क (Kark/Cancer Horoscope)- वर्ष 2026 साधारण शुरुआत के साथ आया है. समय के आगे बढ़ने के साथ सकारात्मकता का प्रतिशत संवार पाएगा. मार्च से परिस्थिति अधिक प्रभावशाली बनेगी. नीति नियम अनुशासन के साथ लाभ पर फोकस बनाए रखें. सहजता सतर्कता बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के योग बन सकते हैं. जून-जुलाई में धैर्य के साथ आगे बढ़ें. मांगलिक कार्यों के लिए कर्क में गुरु के प्रवेश के बाद का वक्त शुभकर होगा. इससे अप्रत्याशित घटनाक्रम और क्षमता से अधिक खर्च की आशंका बनी रहेगी. वरिष्ठों से सलाह मशविरा बनाए रखें. जिद अहंकार व दिखावे का त्याग करें. विपक्षियों से सावधानी बनाए रखें.

सिंह- (Singh/Leo Horoscope) महत्वपूर्ण कार्यों को जुलाई तक पूरा करने के लिए अधिक सकारात्मक समय होगा. वर्ष की शुरुआत बेहतर बनी रहेगी. योग्यजनों को शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. शनि का अष्टम में ढैय्या स्वास्थ्य समस्याएं उभार सकता है. देवगुरु का कर्क में प्रवेश खर्च और निवेश पर जोर बढ़ाएगा. पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें. नवंबर मध्य से दिसंबर तक अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाएं. वाणिज्यिक कार्यों को समय से पूरा करने का प्रयास करें. अत्यधिक संवेदनशीलता से बचें. वाणी व्यवहार सहज रखें. विदेश से संबंधित मामले अपेक्षा के अनुरूप बन सकते हैं. लेनदेन में पेपर वर्क की स्पष्टता बनाए रखें. परिजन सहयोगी होंगे. शारीरिक जांच में नियमितता बनाए रखें.

कन्या- (Kayna/Virgo Horoscope) यह वर्ष घर मकान का सपना पूरा करने में सबसे अधिक सहयोगी है. विवाह योग्य जनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्य व्यवसाय में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. साझीदारी में शुभता और पदोन्नति के अवसर बनेंगे. भूमि-भवन के मामले पक्ष में रहेंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ी हुई रहेगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. सभी को साथ लेकर चलेंगे. लोकल राजनीति से जुड़े जन अच्छा प्रदर्शन करेंगे. प्रबंधन क्षमता पर भरोसा बढ़ेगा. साल की शुरुआत अच्छी रहेगी. अगस्त-सितंबर में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. इसके उपरांत वर्षांत तक सकारात्मक परिणाम बने रहेंगे. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. वरिष्ठों व अधिकारियों बनाकर चलेंगे. उद्यमिता बढ़ेगी.

तुला- (Tula/Libra Horoscope) सकारात्मक परिणामों को बनाए रखने वाला साल है. करियर कारोबार में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. देवगुरु बहस्पति की भाग्य और कर्म भाव में संचरण वाणिज्यिक लक्ष्यों को पाने में मददगार रहेगा. वर्षारंभ साधारण रह सकता है. फरवरी से उत्तरोत्तर शुभता की संभावनाएं बनी रहेंगी. जून और सितंबर में सजग रहें. घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे. योग्यजनों को शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं फलित होंगी. अनावश्यक जोखिम उठाने से बचें. भाग्य की सहजता से सभी कार्य बनेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में बेहतर करेंगे. जॉब की खोज पूरी हो सकती है. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. संतान व करीबी अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे.

वृश्चिक- (Vrishchik/Scorpio Horoscope) यह वर्ष स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखने की सलाह वाला है. मन बुद्धि और सेहत के संतुलन से सभी कार्य सहजता से बना पाएंगे. नियमित जांच व योग प्राणायाम बनाए रखें. मई-जून के बाद समय तेजी से सकारात्मक होगा. जिद जल्दबाजी और अहंकार से दूर रहें. अपनों के सम्मान करें. सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे. धर्म आस्था और विश्वास से हर क्षेत्र में राह बनाएंगे. वर्ष का उत्तरार्ध उम्मीदों के अनुरूप बना रहेगा. साहस पराक्रम पर बल देंगे. भाई-बंधुओं व साझीदारों से सामंजस्य रखेंगे. वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी. पेशेवरता का लाभ मिलेगा. जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे. कार्य व्यापार बढ़त पर रहेगा. प्रशासन प्रबंधन से लाभ.

धनु- (Dhanu/Sagittarius Horoscope) महत्वपूर्ण कार्यों को वर्ष के पूर्वार्ध में कर लेने का प्रयास बनाए रखें. उत्तरार्ध चुनौतियों को बढ़ाने वाला है. मई-जून के बाद अष्टम का गुरु और चौथे भाव की ढैय्या हर कार्य में संघर्ष के संकेत बनाए हुए हैं. पहली छमाही में जरूरी गतिविधियों को पूरा कर लेने पर बल दें. कुल कुटुम्ब परिवार के साथ सामाजिक विषयों में शुभता बनी रहेगी. संबंधों में मजबूती बनी रहेगी. उद्योग व्यापार के कार्य संवरेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में आगे रहेंगे. व्यापार व्यवसाय के कार्यों को प्राथमिकता में रखेंगे. मार्च-अप्रैल और जुलाई-अगस्त में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. नवंबर-दिसंबर में बजट पर फोकस बनाए रखें. रिश्तेदारों से बनाकर चलें. स्थानांतरण संभव है.

मकर- (Makar/Capricorn Horoscope) साहसिक फैसले लेने और शुभ सूचनाओं को बढ़ाने वाला वर्ष है. पेशेवर प्रयासों में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. वर्ष की शुरुआत अपेक्षित बनी रहेगी. मई-जून और अगस्त-सितंबर में पूरी सजगता बनाए रखें. निजी मामलों में दबाव का अनुभव करेंगे. कामकाज में व्यस्तता के चलते परिवार के लिए समय निकालने में कठिनाई का अनुभव करेंगे. बड़ों की सलाह से निर्णय लेने में सहजता होगी. कला कौशल और प्रतिभा से अवसरों का लाभ उठाएंगे. कामकाज में साधारण वातावरण रहेगा. स्वास्थ्य संकेतों की अनदेखी से बचें. प्रशासन प्रबंधन के कार्य पूर्ववत् बने रहेंगे. लंबी दूरी की यात्राएं संभव है. अफवाहों में आकर अपनों से संबंध न बिगाड़ें.

कुंभ- (Kumbh/Aquarius Horoscope) साढ़ेसाती के अंतिम ढैय्या के बावजूद वर्ष 2026 लगभग सभी मामलों के लिए श्रेष्ठ स्थिति का परिचायक है. कार्यक्षेत्र में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करीबियों के साथ शुभ समय बाटेंगे. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. परिजनों से सामंजस्य रहेगा. बौद्धिक प्रयासों में तेजी आएगी. शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. संतान पक्ष से शुभता बढ़ेगी. कार्य व्यापार में अनुकूलता रहेगी. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. वर्षारंभ में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. जून-जुलाई और सितंबर-अक्टूबर में सहजता व संतुलन बनाए रखें. स्वास्थ्य पर जोर दें. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. वर्षान्त में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विभिन्न कोशिशें सफल होंगी. बड़ी सोच बनाए रखें.

मीन- (Meen/Pisces Horoscope) शनि का इस राशि में गोचर और गुरुदेव का कर्म भाव में उपस्थित होना विभिन्न गतिविधियों की चाल को प्रभावित करने वाला है. सहजता से आगे बढ़ते रहने और उतावली न दिखाने का समय बना हुआ है. लोभ प्रलोभन अथवा अहंकार में कोई भी निर्णय लेने से बचें. विपक्षियों की सक्रियता का सामना करना पड़ सकता है. आय की तुलना में व्यय की अधिकता रहेगी. दिखावे और अतार्किक निवेश से बचें. अधिक खर्च से बजट पर असर बढ़ेगा. पेशेवरता पर जोर बनाए रखे. लेनदेन में स्पष्टता रखें. न्यायिक मामलों में धैर्य दिखाएं. फरवरी-मार्च और अक्टूबर-नवंबर में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. अपनों से सहयोग में कठिनता अनुभव कर सकते हैं.

