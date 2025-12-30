New Year 2026 Rashifal: सूर्य का साल होगा 2026, मेष-मीन को नुकसान, जानें क्या कहती है आपकी राशि

New Year 2026 Rashifal: वर्ष 2026 को सूर्य का साल माना जा रहा है. सूर्य प्रभावशाली होने के साथ-साथ कठोर ग्रह भी है, जिसका असर व्यक्तिगत जीवन से लेकर देश-दुनिया तक दिखाई दे सकता है. ज्योतिषविदों की मानें तो यह वर्ष राजनीति, प्रकृति, युद्ध, रिश्ते-नाते और आर्थिक मामलों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस वर्ष रुपयों के मामले में हुई जल्दबाजी या गलत निर्णय कुछ जातकों को बड़ी चोट दे सकता है. तो कुछ लोगों को करियर-कारोबार में अनायास लाभ मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कि सभी राशियों के लिए वर्ष 2026 कुल मिलाकर कैसा रहने वाला है.

मेष राशि

इस वर्ष को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है. हड्डियों, नसों और आंखों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. हालांकि संपत्ति से लाभ मिल सकता है. करियर औसत रहेगा. लेकिन कार्यक्षेत्र या स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं. शनि देव की आराधना करना लाभकारी रहेगा.

वृष राशि

वृष राशि वालों के लिए वर्ष 2026 स्वास्थ्य के मामले में संतुलित रहेगा. पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है. धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नया वाहन खरीदने के योग भी बन सकते हैं. करियर स्थिर रहेगा. रिश्तों को लेकर अधिक चिंता न करें. अविवाहितों के विवाह के योग बनेंगे हैं. बृहस्पति मंत्र का नियमित जाप करें.

मिथुन राशि

इस वर्ष सेहत में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा. खासतौर पर पेट से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना जरूरी होगा. आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी और संपत्ति लाभ के संकेत मिलते हैं. करियर में स्थिरता रहेगी. लेकिन स्थान परिवर्तन संभव है. पूरे साल बृहस्पति मंत्र का जप और दान करना शुभ रहेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव में कमी आएगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. वाहन और धन का लाभ मिल सकता है. करियर में बड़ा बदलाव संभव है. स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं. पूरे वर्ष हनुमान जी की उपासना करें और शनिवार को दान करते रहें.

सिंह राशि

इस वर्ष सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी. चोट, दुर्घटना या शल्य चिकित्सा जैसी स्थिति बन सकती है. आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी. लेकिन धन संपत्ति में लाभ के योग बनेंगे. करियर में उतार-चढ़ाव रहेगा. इसलिए जोखिम भरे फैसलों से बचें. शनि देव की आराधना और शनिवार का दान लाभकारी रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए यह वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से मिला-जुला रहने वाला है. हृदय, आंतों और बुखार जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. धन और करियर में कुछ उतार-चढ़ाव रहेगा. लेकिन समझदारी से आप स्थितियों को संभाल लेंगे. इस वर्ष किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है. शनि देव की पूजा करें और सूर्य से जुड़ी वस्तुओं का दान करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों के स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. नए कार्यों से लाभ के योग बनेंगे. कर्ज और आर्थिक परेशानियों से राहत मिलेगी. करियर में बेहतरीन प्रगति के संकेत हैं. नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिल सकती है. बृहस्पति मंत्र का जप करें और गुरुवार को केले का दान करें.

वृश्चिक राशि

इस वर्ष स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि छोटी-मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. किसी सर्जरी की स्थिति भी बन सकती है. आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होगी और रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे. करियर में बदलाव के बाद सुधार देखने को मिलेगा. सात्विक जीवनशैली अपनाएं और सूर्य देव की अधिक पूजा करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष स्वास्थ्य के मामले में सावधानी भरा रहेगा. छाती, हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें. मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है. धन की स्थिति ठीक रहेगी. लेकिन करियर में बड़ा बदलाव और स्थान परिवर्तन संभव है. नए व्यापार की शुरुआत से बचें. शनि देव की उपासना और शनिवार का दान करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों का स्वास्थ्य धीरे-धीरे सुधरेगा. पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी. धन और संपत्ति के मामलों में वर्ष बहुत अच्छा रहेगा. साल की शुरुआत में स्थान परिवर्तन और संपत्ति लाभ के योग हैं. करियर मध्यम रहेगा. लेकिन कार्यभार संभालने में आप सहज रहेंगे. बृहस्पति मंत्र का जाप करें और गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें.

कुंभ राशि

इस वर्ष कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. लेकिन लापरवाही नुकसान दे सकती है. दिनचर्या सुधारना जरूरी होगा. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी और संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं. आप करियर में बड़ा फैसला ले सकते हैं और नया कारोबार शुरू हो सकता है. भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करें.

मीन राशि

मीन राशि के लिए यह वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रह सकता है. अचानक बीमारियां, चोट, हड्डियों और नसों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा. हालांकि समय पर सहायता मिलती जाएगी. करियर में अस्थिरता और स्थान परिवर्तन संभव है. पूरे वर्ष शिव जी की पूजा करें और शनिवार को दान अवश्य करें.

