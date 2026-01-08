Navratri 2026 Calender: साल 2026 में कब है चैत्र, शारदीय और गुप्त नवरात्र, जानें सही तिथि और घटस्थापना का मुहूर्त

Navratri 2026 Dates: नवरात्र देवी दुर्गा को समर्पित सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक माना जाता है. इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना करते हैं. हर साल भक्त चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र और दो गुप्त नवरात्र की तिथियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इनका विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में चारों नवरात्र शुभ समय पर पड़ रही हैं, जिससे भक्तों को साधना, व्रत और देवी पूजा के कई अवसर मिलेंगे. इस नए वर्ष में श्रद्धालु पूरे विधि-विधान से घटस्थापना कर सकते हैं और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं. यहां नवरात्र 2026 का पूरा कैलेंडर दिया गया है, जिसमें सभी नवरात्र की तिथियां और घटस्थापना का सही मुहूर्त शामिल है.

चैत्र नवरात्र 2026 तिथियां और घटस्थापना का मुहूर्त (Chaitra Navratri 2026 Tithi & Ghatsthapna Muhurat)

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस बार चैत्र नवरात्र 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक समाप्त होंगे. चैत्र नवरात्र के पहले दिन का घटस्थापना मुहूर्त सुबह 6 बजकर 52 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा.

19 मार्च, प्रतिपदा तिथि- घटस्थापना, मां शैलपुत्री

20 मार्च, द्वितीया तिथि- मां ब्रह्मचारिणी

21 मार्च, तृतीया तिथि- मां चंद्रघंटा

22 मार्च, चतुर्थी तिथि- मां कुष्मांडा

23 मार्च, पंचमी तिथि- मां स्कंदमाता

24 मार्च, षष्ठी तिथि- मां कात्यायनी

25 मार्च- सप्तमी तिथि- मां कालरात्रि

26 मार्च, अष्टमी तिथि- मां महागौरी, रामनवमी

27 मार्च, नवमी तिथि- मां सिद्धिदात्री, व्रत का पारण

शारदीय नवरात्र 2026 तिथियां और घटस्थापना का मुहूर्त (Shardiya Navratri 2026 Tithi & Ghatsthapna Muhurat)

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2026 तक समाप्त होगी. शारदीय नवरात्र के पहले दिन का घटस्थापना मुहूर्त सुबह 6 बजकर 19 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 44 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा.

11 अक्टूबर, प्रतिपदा तिथि- घटस्थापना, मां शैलपुत्री

12 अक्टूबर, द्वितीया तिथि- मां ब्रह्मचारिणी

13 अक्टूबर, तृतीया तिथि- मां चंद्रघंटा

14 अक्टूबर, चतुर्थी तिथि- मां कुष्मांडा

15 अक्टूबर, पंचमी तिथि- मां स्कंदमाता

16 अक्टूबर, षष्ठी तिथि- मां कात्यायनी

17 अक्टूबर- सप्तमी तिथि- मां कालरात्रि

18 अक्टूबर, अष्टमी तिथि- सप्तमी तिथि ही रहेगी

19 अक्टूबर, महाअष्टमी- मां महागौरी

20 अक्टूबर, महानवमी- मां सिद्धिदात्री, व्रत का पारण, विजयादशमी

माघ गुप्त नवरात्र 2026 (Magh 2026 Gupt Navratri)

गुप्त नवरात्र का विशेष आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व होता है. इस दौरान साधक और भक्त दस महाविद्याओं की विधि-विधान से पूजा और साधना करते हैं. साल 2026 में इसकी शुरुआत 19 जनवरी 2026 से होगी और समापन 27 जनवरी 2026 को होगा.

आषाढ़ गुप्त नवरात्र 2026 (Ashadha 2026 Gupt Navratri)



साल 2026 की दूसरी गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास में शुरू होगी. इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2026 से होगी और इसका समापन 23 जुलाई 2026 को होगा. इसका घटस्थापना मुहूर्त सुबह 5 बजकर 33 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 39 मिनट तक रहेगा.

