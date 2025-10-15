scorecardresearch
 

Feedback

Naraka Chaturdashi 2025: छोटी दीपावली पर ना करें ये 4 गलतियां, घर में दुख-दरिद्रता का होगा वास

Naraka Chaturdashi 2025: 19 अक्टूबर, रविवार को छोटी दिवाली मनाई जाएगी. इस दिन यमराज की पूजा का विशेष महत्व है. इस दिन कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए. ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी इन गलतियों को करता है तो उसके जीवन में इस शुभ दिन का असर कम हो जाता है.

Advertisement
X
नरक चतुर्दशी 2025 (Pexels)
नरक चतुर्दशी 2025 (Pexels)

Naraka Chaturdashi 2025 : दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है. इसे ही छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं. पुराणों के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था. इस साल नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर, रविवार को मनाई जाएगी. इस दिन प्रातः स्नान, दीपदान और यमराज की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है. लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें इस दिन करने से बचना चाहिए, ऐसी मान्यता है कि इन कामों को करने से नुकसान का सामना करना पड़ता है. 

क्रोध या वाद-विवाद से बचें

इस दिन गुस्सा करना, झगड़ना या किसी से कटु शब्द कहना अशुभ माना गया है. क्रोध और विवाद नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और मन को अशुद्ध करते हैं. जब मन अशांत रहता है तो पूजा और दीपदान का फल कम हो जाता है. इसलिए इस दिन संयम, शांति और सौम्यता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है.

सम्बंधित ख़बरें

dhanteras shopping guidelines
Dhanteras 2025: जानें क्या खरीदें और क्या न खरीदें? 
Dhanteras 2025
धनतेरस: जानें इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं 
dhanteras festival rituals
Dhanteras: सिर्फ खरीदारी नहीं, जानिए क्या है असली महत्व 
dhanteras 2025
धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये चीजें, उल्टे पांव लौट जाएंगी मां लक्ष्मी  
Gold Rate
धनतेरस से पहले पुष्य नक्षत्र में खास योग, जानें खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त  

दूसरों का अपमान या तिरस्कार न करें

किसी की निंदा, आलोचना या अपमान करना इस दिन विशेष रूप से निषिद्ध माना गया है. नरक चतुर्दशी आत्मशुद्धि और पापों से मुक्ति का दिन है. जब हम दूसरों का तिरस्कार करते हैं, तो अहंकार बढ़ता है और यह पुण्य कर्मों की शक्ति को नष्ट कर देता है. भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध कर अहंकार का नाश किया था. इसलिए इस दिन विनम्रता और करुणा का भाव रखना शुभ माना गया है. 

Advertisement

झाड़ू-पोछा और सफाई शाम के समय न करें

नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय झाड़ू-पोछा या घर की सफाई नहीं करनी चाहिए. शाम के समय दीपदान और यमराज की पूजा की जाती है. उस समय झाड़ू लगाना या सफाई करना धन और सौभाग्य के देवता कुबेर और लक्ष्मी का अपमान माना जाता है. मान्यता है कि शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर से बाहर चली जाती हैं. 

सूर्योदय के बाद न करें अभ्यंग स्नान

अभ्यंग स्नान का मतलब है तेल मालिश करके स्नान करना. नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल में स्नान करने की पंरपरा है. इसे “नरकासुर वध स्नान” भी कहा जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, सूर्योदय के बाद स्नान करने से इस विशेष तिथि का पुण्य नहीं मिलता है. माना जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त होता है. देर से स्नान करने पर यह शुभ प्रभाव घट जाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement