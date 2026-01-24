Mercury Transit In Aquarius: बुध का कुंभ राशि में प्रवेश, 5 राशियों के लिए लकी रहेगा फरवरी

Mercury Transit In Aquarius: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है. यही कारण है कि बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है. जब भी बुध अपनी राशि बदलता है, तो इसका असर सीधे हमारी सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की शैली और बातचीत पर पड़ता है. 3 फरवरी को बुध मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कुंभ राशि को नए विचारों, खुली सोच और आगे बढ़ने वाली मानसिकता की राशि माना जाता है.

बुध का कुंभ राशि में गोचर कई राशियों के लिए नई शुरुआत, अटके कामों की प्रगति और मानसिक स्पष्टता लेकर आएगा. लंबे समय से जो योजनाएं अटकी हुई थीं, उनमें गति आएगी और सोच में एक नया नयापन महसूस होगा. खासतौर पर कुछ राशियों के लिए यह गोचर सरप्राइज और शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए बुध का कुंभ गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है. यह समय नेटवर्किंग, करियर ग्रोथ और नए संपर्कों के लिए अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सोच को सराहा जाएगा. टीम के साथ बेहतर तालमेल बनेगा. जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब आगे बढ़ सकते हैं. मित्रों के सहयोग से कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं.

मिथुन राशि

बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है. कुंभ राशि में बुध का प्रवेश आपकी सोच को विस्तार देगा. आपको नए विचारों की ओर प्रेरित करेगा. पढ़ाई, रिसर्च, मीडिया, लेखन या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए समय शानदार है. विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. रुके हुए कानूनी या शैक्षणिक कार्यों में भी प्रगति होगी.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर रिश्तों और साझेदारी के क्षेत्र में बदलाव लाएगा. व्यापारिक पार्टनरशिप में नए प्रस्ताव आ सकते हैं, पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. दांपत्य जीवन में संवाद बेहतर होगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर लाभ देंगी. अगर आप किसी समझौते या डील का इंतजार कर रहे थे, तो अब बात बन सकती है.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है. कला, मीडिया, डिज़ाइन, मनोरंजन या शिक्षा से जुड़े लोगों को खास लाभ मिल सकता है. प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी. भावनाओं को व्यक्त करना आसान होगा. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, लेकिन संकेत सकारात्मक हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि में बुध का गोचर होना आपके लिए सबसे प्रभावशाली रहेगा. आपकी सोच, वाणी और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा. जो लोग लंबे समय से खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे थे, उन्हें अब सही दिशा मिलेगी. करियर में नई शुरुआत, इंटरव्यू या प्रमोशन के योग बन सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे.



