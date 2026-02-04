scorecardresearch
 
Mangal Shukra Yuti 2026: फरवरी 2026 में मंगल-शुक्र की युति, इन 3 राशियों को मिलेगा धन और करियर का लाभ

Mangal Shukra Yuti 2026: फरवरी 2026 में कुंभ राशि में मंगल और शुक्र की युति बनेगी, जो कुछ बहुत ही शुभ मानी जा रही है. जानिए किन 3 राशियों को करियर, धन और रिश्तों में मिलेगा बड़ा फायदा.

शुक्र मंगल की युति 2026 (Photo: ITG)
शुक्र मंगल की युति 2026 (Photo: ITG)

Mangal Shukra Yuti 2026: साल 2026 की शुरुआत के साथ ही फरवरी का महीना ज्योतिषीय रूप से खास माना जा रहा है. इस दौरान दो प्रभावशाली ग्रह मंगल और शुक्र, एक ही राशि में आकर विशेष युति बनाएंगे. मंगल को ऊर्जा, साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र धन, सुख और प्रेम का प्रतीक है. जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं.

फरवरी 2026 में मंगल और शुक्र दोनों ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे मंगल-शुक्र युति का निर्माण होगा. इस युति का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 3 राशियों के लिए यह समय खासतौर पर लाभकारी साबित हो सकता है. इन राशियों को करियर, धन और रिश्तों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

कब बनेगी मंगल-शुक्र युति 2026?

द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र ग्रह 6 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 23 फरवरी 2026 को मंगल भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इसी के साथ कुंभ राशि में मंगल और शुक्र की युति बनेगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव कुछ राशियों पर ज्यादा दिखाई देगा.

मिथुन राशि: करियर और पैसों में आएगी मजबूती

मंगल-शुक्र की यह युति मिथुन राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है. इस समय भाग्य आपका साथ देगा और रुके हुए कामों में गति आएगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है. व्यापार से जुड़े जातकों को भी अच्छा मुनाफा होने के योग हैं. आय बढ़ने से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे.

वृश्चिक राशि: धन और सुख-सुविधाओं में होगा इजाफा

वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल-शुक्र युति आर्थिक लाभ के नए रास्ते खोल सकती है. इस दौरान आपकी आमदनी बढ़ सकती है और भौतिक सुख-सुविधाओं में भी इजाफा होगा. आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, जिससे आप बड़े फैसले लेने में सफल होंगे. व्यापार करने वालों को अच्छी डील मिलने की संभावना है. खासकर प्रॉपर्टी, मेडिकल या टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा हो सकता है.

मकर राशि: अचानक धन लाभ के योग

मकर राशि के जातकों के लिए यह युति बेहद सकारात्मक मानी जा रही है. इस दौरान अचानक धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कारोबारियों को सफलता और विस्तार के अवसर मिलेंगे. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं, जिससे मानसिक राहत मिलेगी. धन बढ़ने के साथ-साथ जीवन में सुविधाएं और आराम भी बढ़ेंगे.

---- समाप्त ----
