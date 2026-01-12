scorecardresearch
 
Mangal Gochar 2026: कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु-मंगल की युति, इन 5 राशियों की बढ़ने वाली है मुश्किल

23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से राहु मौजूद है. इससे 18 साल बाद कुंभ राशि में राहु-मंगल की युति बनेगी और अंगारक योग का निर्माण होगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह दुर्लभ संयोग पांच राशियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

राहु-मंगल की युति पूरे 18 साल बाद कुंभ राशि में अंगारक योग बनाने वाली है.
Mangal Gochar 2026: साल के दूसरे महीने फरवरी में एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 फरवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं. मंगल ग्रह को अग्नि तत्व से जोड़कर देखा जाता है. जबकि कुंभ राशि वायु तत्व से संबंध रखती है. दूसरा, कुंभ राशि में राहु भी बैठा हुआ है. ऐसे में राहु-मंगल की युति पूरे 18 साल बाद कुंभ राशि में अंगारक योग बनाने वाली है. ज्योतषविदों का कहना है कि राहु-मंगल की युति से बना अंगारक योग पांच राशि वालों को नुकसान दे सकता है.

वृषभ राशि
मंगल का गोचर आपके कर्म भाव में हो रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है. नौकरी में रुकावटें, वरिष्ठों से मतभेद या विरोधियों की सक्रियता देखने को मिल सकती है. आवेश में लिया गया कोई फैसला आर्थिक नुकसान करा सकता है. सुख-सुविधाओं में कमी से मानसिक तनाव बढ़ेगा. वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें.

सिंह राशि
मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे साझेदारी और रिश्तों में तनाव की स्थिति बन सकती है. व्यापार में जल्दबाजी या बिना सोचे निर्णय भारी नुकसान दे सकते हैं. कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव मानसिक दबाव बढ़ाएगा. दांपत्य और निजी संबंधों में धैर्य जरूरी रहेगा. वरना रिश्तों में खटास आ सकती है.

कन्या राशि
मंगल का गोचर आपके छठे भाव में होगा, जिससे स्वास्थ्य और विरोधियों से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं. धन के उधार लेन-देन से बचें. सफलता के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी. अन्यथा परिणाम उम्मीद से बहुत कम मिल सकते हैं. इस दौरान मान-सम्मान को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी होगा.

कुंभ राशि
मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में होने जा रहा है. इससे आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. गुस्से में लिया गया कोई फैसला नुकसानदेह हो सकता है. वाहन सावधानी से चलाएं. चोट या दुर्घटना की संभावना है. आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव रहेंगे. पारिवारिक तनाव भी बढ़ सकता है. संयम बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

मीन राशि
मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. निवेश करते समय जोखिम से बचें. गुप्त शत्रु सक्रिय रह सकते हैं. मानसिक तनाव बढ़ने से नींद प्रभावित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

