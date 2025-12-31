Mangal Gochar 2026: मंगल गोचर से होगी नए साल 2026 की शुरुआत! इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे तरक्की के द्वार

Mangal Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है, जिसका प्रभाव कुछ राशियों पर अच्छा पड़ता है और कुछ राशियों पर बुरा. नए साल 2026 की शुरुआत में ही कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे. उन्हीं में से एक है मंगल ग्रह. पंचांग के अनुसार, साल 2026 की शुरुआत में यानी 16 जनवरी को मंगल धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाएंगे.

और पढ़ें

ज्योतिषियों के अनुसार, मकर राशि के स्वामी शनिदेवता हैं. और मंगल देवता को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है. विशेषज्ञों की मानें तो, मंगल के इस गोचर पर शनि का प्रभाव भी रहेगा, जिससे कई राशियों को बिजनेस में तरक्की, आर्थिक लाभ, अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलेगा. तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में होने जा रहे मंगल के गोचर से किन राशि वालों की किस्मत चमकेगी.

मेष

मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत शुभ रहेगा. जातक के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा. रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है. बिजनेस में भी फायदा होने के संकेत हैं. हालांकि, गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

कर्क

कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. जो लोग नेतृत्व से जुड़े काम करते हैं, उन्हें खास फायदा होगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. मान-सम्मान बढ़ेगा. आमदनी बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखें.

Advertisement

मकर

मकर राशि के लिए मंगल का गोचर ऊर्जा और साहस बढ़ाने वाला रहेगा. पैसों की समस्या धीरे-धीरे कम होगी. पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है. नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने के योग बनेंगे. पारिवारिक मामलों में भी स्थिति आपके पक्ष में रह सकती है. नौकरी में स्थिरता आएगी. बॉस का मिलेगा समर्थन. परिवार में फैसले लेने की जिम्मेदारी बढ़ सकती है.

---- समाप्त ----