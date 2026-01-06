scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति से शुरू होगा इन 3 राशियों का अच्छा टाइम! शुक्र देवता करेंगे गोचर

Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति से ठीक 1 दिन पहले शुक्र देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्र का यह गोचर बहुत ही प्रभावशाली और लाभकारी माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशियों को फायदा होगा.

Advertisement
X
मकर संक्रांति पर होगा शुक्र का गोचर, इन राशियों को होगा फायदा (Photo: Pixabay)
मकर संक्रांति पर होगा शुक्र का गोचर, इन राशियों को होगा फायदा (Photo: Pixabay)

Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति को उत्तर भारत में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है. जिसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और उन्हें गुड़, खिचड़ी, रेवड़ी अर्पित की जाती है. पंचांग के मुताबिक, साल 2026 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और इससे ठीक 1 दिन पहले शुक्र देवता गोचर करेंगे. 

द्रिक पंचांग के अनुसार, 13 जनवरी 2026 को शुक्र देवता सुबह 4 बजे मकर राशि में प्रवेश करेंगे. जो कि बहुत ही शक्तिशाली गोचर माना जा रहा है. तो आइए जानते हैं कि शुक्र के गोचर से किन राशियों का अच्छा टाइम शुरू होगा. 

वृषभ

सम्बंधित ख़बरें

Makar Sankranti 2026
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति? जानें सही तारीख और दान-स्नान का मुहूर्त
Holy Snan 2026
मौनी अमावस्या से गंगा दशहरा तक, जानें 2026 में कब-कब होंगे ये 5 प्रमुख स्नान
September Vrat Tyohar 2025
मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक, जनवरी माह में आएंगे ये बड़े व्रत-त्योहार
Mangal Gochar Rashifal 2026
मकर संक्रांति पर बदलेगी मंगल की चाल! बनेगा राजयोग, ये राशियां होंगी अमीर
अखिलेश यादव ने हरिद्वार जाकर गंगा में डूबकी लगाकर मिल्कीपुर के लोगों को अपना संदेश दे दिया है.
अखिलेश यादव की गंगा में डुबकी लगाने वाली तस्वीर का कोई मिल्कीपुर कनेक्शन भी है क्या?

मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुक्र का राशि परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है. इस राशि परिवर्तन के प्रभाव से जिन कामों में आप पूरे मन और मेहनत से जुटेंगे, उनमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. लगन और समर्पण अब साफ तौर पर परिणाम देने लगेंगे. इस दौरान निजी संबंधों में भी मधुरता देखने को मिलेगी. जीवनसाथी या करीबी लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आपसी तालमेल पहले से बेहतर बनेगा. स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं पिछले कुछ समय से परेशान कर रही थीं, उनमें भी राहत मिलने के संकेत हैं. 

Advertisement

तुला

मकर संक्रांति पर शुक्र ग्रह का गोचर तुला राशि के लोगों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. अगर साल 2025 में आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई थी, तो अब उसके पूरे होने की संभावना बन रही है. घर-परिवार के साथ रिश्ते बेहतर होंगे. आपसी रिश्ते पहले से मजबूत होंगे. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, वे किसी दोस्त के साथ मिलकर नया काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं. सेहत के लिहाज से भी यह समय सामान्य रहेगा. 

मीन

मीन राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति बहुत ही शुभ रहेगी. धन संबंधी लाभ मिलने की संभावना है. घर की कुछ पुरानी समस्याओं से राहत भी मिलेगी. जीवनसाथी के साथ समय बिताने के मौके बढ़ेंगे. आप भविष्य की योजनाओं को बनाने में सक्रिय होंगे. संपत्ति या पुराने निवेश से मुनाफा मिलने के संकेत भी हैं. स्वास्थ्य के मामले में चिंता की जरूरत नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement