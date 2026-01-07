scorecardresearch
 
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 3 शुभ योग, इन 4 राशि वालों की सूर्य की तरह चमकेगी किस्मत

Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी. मकर संक्रांति का पर्व षटतिला एकादशी, सर्वार्थसिद्धि और अमृत सिद्धि योग के संयोग में पड़ रहा है. ज्योतिष अनुसार ये शुभ संयोग चार राशियों के लिए खास लाभकारी रहने वाला है.

मकर संक्रांति षटतिला एकादशी के संयोग में पड़ रही है. इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी रहने वाला है.
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा. इस दिन से सूर्य उत्तरायण के हो जाएंगे. इस दिन दान-स्नान का विशेष महत्व बताया गया है. हिंदू पंचांग के अनुसार, मकर संक्राति के दिन तीन शुभ योग भी रहने वाले हैं. इस बार मकर संक्रांति का पर्व षटतिला एकादशी के संयोग में पड़ रहा है. इसके अलावा, इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी रहने वाला है. ज्योतिष गणना के अनुसार, यह शुभ योग चार राशि के जातकों को लिए अत्यंत शुभ सिद्ध हो सकता है.

मेष राशि
मकर संक्रांति का शुभ प्रभाव मेष राशि के जातकों को करियर में तरक्की, प्रतिष्ठा और प्रशंसा दिलाने में सहायक होगा. लंबे समय से अटके सरकारी कार्यों में गति आएगी. आय के नए अवसर मिलने से आर्थिक स्थिति को मजबूत होगी. व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा. दांपत्य जीवन खुशहाली से भरा रहेगा. इस दौरान आपको भवन वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है.

सिंह राशि
सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी है. और मकर राशि में प्रवेश करते ही सूर्य स्वराशि के जातकों को जबरदस्त लाभ दे सकते हैं. ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन-इन्क्रीमेंट का शुभ समाचार मिल सकता है. कारोबार में अच्छा मुनाफा हो सकता है. खर्च पर नियंत्रण रहेगा. कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है. स्वास्थ्य के मामले भी यह संयोग अच्छे परिणाम देने वाला है.

तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए भी यह संयोग सकारात्मक रहने वाला है. 2025 की अधूरी इच्छाएं इस वर्ष पूरी हो सकती हैं. रोजगार की तलाश या फिर नई नौकरी ढूंढ रहे लोगों के हाथ कोई सुनहरा अवसर लग सकता है. मित्रों के साथ नए कार्य की योजना बना सकते हैं. सेहत में भी सुधार आएगा. किसी पुराने रोग से आपको छुटकारा मिल सकता है.

मकर राशि
सूर्य देव मकर राशि में ही गोचर करेंगे. ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. निवेश से अच्छे लाभ मिल सकते हैं. नौकरी में नई जिम्मेदारियों के साथ सम्मान बढ़ेगा. व्यापार फलेगा-फूलेगा. ठप पड़े कार्य-कारोबार बार पुन: चल पड़ेंगे. आप मानसिक व शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ने से करियर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

---- समाप्त ----
