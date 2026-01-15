scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Navpancham Rajyog 2026: मकर संक्रांति पर बनेगा नवपंचम राजयोग! कुंभ समेत ये 6 राशियां पाएंगी आर्थिक लाभ

Navpancham Rajyog 2026: इस बार मकर संक्रांति के आसपास बनने वाला नवपंचम योग कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोल सकता है. ग्रहों के ये विशेष संयोग करियर, कारोबार और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव लाने वाले माने जा रहे हैं. ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि यह शुभ योग किन राशियों के लिए सफलता और उन्नति के खास अवसर लेकर आ सकता है.

Advertisement
X
नवपंचम राजयोग मकर संक्रांति 2026
नवपंचम राजयोग मकर संक्रांति 2026

Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष में नवपंचम योग को बेहद शुभ माना जाता है. यह योग तब बनता है जब ग्रह एक-दूसरे से नवम और पंचम भाव में स्थित होते हैं. ऐसा माना जाता है कि यह योग व्यक्ति के जीवन में उन्नति, सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, जनवरी 2026 में नवपंचम योग कुल चार बार बन रहा है. इन ग्रहों के विशेष संयोग का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 7 राशियों के लिए यह समय खास तौर पर लाभ देने वाला साबित हो सकता है. खासकर करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.

मकर संक्रांति पर कैसे बनेगा नवपंचम योग?

15 जनवरी 2026: शुक्र और वरुण ग्रह के कारण नवपंचम योग
17 जनवरी 2026: सूर्य और अरुण ग्रह के संयोग से शुभ योग
19 जनवरी 2026: बुध और अरुण ग्रह मिलकर बनाएंगे नवपंचम योग
20 जनवरी 2026: मंगल और अरुण ग्रह की युति से चौथा योग

सम्बंधित ख़बरें

Roti (Photo: ITG)
मकर संक्रांति पर रोटी क्यों नहीं बनती? जानिए क्या है ‘खिचड़ी’ बनने की वजह
Makar Sankranti 2026
मकर संक्रांति पर सुबह इतने बजे से पहले कर लें स्नान, बीत न जाए ये शुभ घड़ी
According to the Hindu calendar, Makar Sankranti 2026 is considered very special.
कल से शुरू हो रहे इन 4 राशियों के अच्छे दिन, 6 महीने होगा जबरदस्त धनलाभ
Makar Sankranti
खिचड़ी मांगते हुए गोरखपुर आए थे बाबा... मकर संक्रांति का प्रतीक कैसे बन गया गोरखनाथ मंदिर
makar sankranti 2026 date
मकर संक्रांति कल, इस दिन घर में भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

मेष राशि

जनवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए आगे बढ़ने का मौका लेकर आएगा. कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. जो लोग कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. धन से जुड़े मामलों में भी स्थिति बेहतर होगी.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के जीवन में संतुलन बना रहेगा. घर-परिवार का माहौल सुखद रहेगा. व्यापार में लाभ के संकेत हैं और नौकरीपेशा लोगों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं. सेहत में सुधार महसूस होगा.

Advertisement

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग संपर्क और नेटवर्क को मजबूत करने वाला रहेगा. करियर में स्थिरता आएगी. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानसिक तनाव कम होगा.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को मेहनत का फल मिलने का समय है. ऑफिस या बिजनेस में आपकी बातों को महत्व मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

तुला राशि

तुला राशि के लिए नवपंचम योग तरक्की के रास्ते खोलेगा. नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ के योग हैं. सामाजिक पहचान बढ़ेगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए जनवरी का महीना उपलब्धियों से भरा रह सकता है. नए काम या साझेदारी से फायदा होगा. आर्थिक स्थिति सुधरेगी. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय बदलाव लेकर आ सकता है. करियर में नया अवसर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement