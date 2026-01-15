Navpancham Rajyog 2026: मकर संक्रांति पर बनेगा नवपंचम राजयोग! कुंभ समेत ये 6 राशियां पाएंगी आर्थिक लाभ

Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष में नवपंचम योग को बेहद शुभ माना जाता है. यह योग तब बनता है जब ग्रह एक-दूसरे से नवम और पंचम भाव में स्थित होते हैं. ऐसा माना जाता है कि यह योग व्यक्ति के जीवन में उन्नति, सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, जनवरी 2026 में नवपंचम योग कुल चार बार बन रहा है. इन ग्रहों के विशेष संयोग का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 7 राशियों के लिए यह समय खास तौर पर लाभ देने वाला साबित हो सकता है. खासकर करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.

और पढ़ें

मकर संक्रांति पर कैसे बनेगा नवपंचम योग?

15 जनवरी 2026: शुक्र और वरुण ग्रह के कारण नवपंचम योग

17 जनवरी 2026: सूर्य और अरुण ग्रह के संयोग से शुभ योग

19 जनवरी 2026: बुध और अरुण ग्रह मिलकर बनाएंगे नवपंचम योग

20 जनवरी 2026: मंगल और अरुण ग्रह की युति से चौथा योग

मेष राशि

जनवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए आगे बढ़ने का मौका लेकर आएगा. कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. जो लोग कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. धन से जुड़े मामलों में भी स्थिति बेहतर होगी.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के जीवन में संतुलन बना रहेगा. घर-परिवार का माहौल सुखद रहेगा. व्यापार में लाभ के संकेत हैं और नौकरीपेशा लोगों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं. सेहत में सुधार महसूस होगा.

Advertisement

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग संपर्क और नेटवर्क को मजबूत करने वाला रहेगा. करियर में स्थिरता आएगी. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानसिक तनाव कम होगा.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को मेहनत का फल मिलने का समय है. ऑफिस या बिजनेस में आपकी बातों को महत्व मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

तुला राशि

तुला राशि के लिए नवपंचम योग तरक्की के रास्ते खोलेगा. नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ के योग हैं. सामाजिक पहचान बढ़ेगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए जनवरी का महीना उपलब्धियों से भरा रह सकता है. नए काम या साझेदारी से फायदा होगा. आर्थिक स्थिति सुधरेगी. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय बदलाव लेकर आ सकता है. करियर में नया अवसर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

---- समाप्त ----