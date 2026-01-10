scorecardresearch
 
Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति से शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन, जबरदस्त धनलाभ के योग

14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन सूर्य उत्तरायण के हो जाएंगे. इस दिन मकर राशि में सूर्य और शुक्र की युति होने वाली है. ज्योतिष के अनुसार, यह शुभ संयोग तीन राशियों के लिए लाभ और सफलता के योग लेकर आने वाला है.

मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में सूर्य-शुक्र की युति होने वाली है.
Makar Sankranti 2026 Rashifal: 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण के होने वाले हैं. इसलिए इसी दिन मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया जाएगा. मकर संक्रांति पर सूर्य देव की विधिवत आराधना की जाती है और उन्हें गुड़, खिचड़ी व रेवड़ी का भोग अर्पित किया जाता है. इस बार मकर राशि पर ग्रहों की चाल भी शुभ संकेत दे रही है. इस दिन मकर राशि में सूर्य और शुक्र देव मकर राशि में एक साथ विराजमान रहेंगे. ज्योतिष गणना के अनुसार, यह शुभ योग तीन राशि के जातकों को बड़ा लाभ दे सकता है.

वृषभ राशि (Vrishabh Rashi)
मकर संक्रांति पर मकर राशि में सूर्य-शुक्र की युति वृषभ राशि वालों के लिए अच्छे संकेत दे रहा है. आपको धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी. आय के स्रोत बढ़त पर रहेंगे. किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. जीवनसाथी और अपनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा. स्वास्थ्य से जुड़ी जो परेशानियां हाल के दिनों में चिंता का कारण बनी हुई थीं, उनमें भी सुधार के संकेत हैं.

तुला राशि (Tula Rashi)
तुला राशि वालों के लिए भी यह पर्व उत्तम दिखाई दे रहा है. यदि वर्ष 2025 में आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, तो अब उसके पूरे होने के योग बन रहे हैं. करियर-कारोबार में जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा रोजगार मिल सकता है. नया कार्य शुरू करने का मन बना सकते हैं. पारिवारिक संबंधों में सुधार आएगा और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी. सेहत के लिहाज से भी यह समय संतुलित रहने वाला है. किसी पुराने रोग से छुटकारा मिलेगा.

मीन राशि (Meen Rashi)
मीन राशि के लोगों के लिए मकर संक्रांति का पर्व खासतौर पर लाभकारी रहने वाला है. आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं. अनायास धन की प्राप्ति होगी. आप भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनाने में सक्रिय रहेंगे. संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है.  जीवनसाथी के साथ समय बिताने के सुनहरे अवसर मिलेंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी. स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय सामान्य और संतोषजनक रहेगा.

---- समाप्त ----
