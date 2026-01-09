scorecardresearch
 
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर भूलकर भी न करें ये एक गलती, नष्ट कर देगी आपके सारे पुण्य

मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी. इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं. कहते हैं कि मकर संक्रांति पर दान-स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है. लेकिन इस दिन कुछ गलतियां आपके सारे पुण्यों को नष्ट कर देती हैं.

मकर संक्राति के दिन घर में कुछ विशेष कार्य वर्जित होते हैं.
Makar Sankranti 2026: मकर राशि का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा. इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं. सूर्य और शनि के आपसी संबंध के कारण यह पर्व खास महत्व रखता है. इसी काल में शुक्र का उदय भी प्रायः हो जाता है. ऐसे में शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है. ज्योतिषिवदों का कहना है कि मकर संक्राति के दिन कुछ विशेष कार्य वर्जित होते हैं. इसलिए घर में ये कार्य कभी नहीं करने चाहिए.

1. मकर संक्रांति के दिन सुबह उठते ही भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए. इस दिन पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है. विशेष तौर पर लोग गंगा घाट पर स्नान करने जाते हैं. इसलिए संभव हो तो सुबह स्नान-दान के बाद ही कुछ ग्रहण करें.

2. मकर संक्रांति के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांसाहार और तामसिक चीजों का पूरी तरह परहेज करना चाहिए. घर का कोई भी सदस्य इन चीजों का सेवन बिल्कुल न करें. घर की सात्विकता को बनाए रखें और शुद्ध आहार का ही सेवन करें.

3. मकर संक्रांति का त्योहार प्रकृति के भी निकट माना जाता है. इसलिए इस दिन पेड़-पौधों की कटाई-छंटाई बिल्कुल न करें. पेड़-पौधों को बिल्कुल नुकसान न पहुंचाए. ये एक गलती आपके सारे पुण्य को नष्ट कर देगी.

4. यदि मकर संक्रांति के दिन आपके घर कोई साधु-संत, वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उनके साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार न करें. अपनी दहलीज से उन्हें खाली हाथ न लौटाएं. आप सामर्थ्य के अनुसार, उन्हें खाने की सामग्री या कुछ धन दे सकते हैं. इस दिन तिल, गुड़, घी, खाने की चीजें, गर्म कपड़े और धन का दान करना उत्तम माना जाता है.

5. मकर संक्रांति के दिन क्रोध, कटु वचन, लड़ाई-झगड़ा या विवाद से दूर रहें. इस दिन वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें. किसी को अपशब्द न कहें. सभी के साथ प्रेम और मधुर व्यवहार बनाए रखें.

6. इस दिन किसी घर में शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल न करें. ज्यादा तला हुआ या मसालेदार भोजन खाने से भी बचें. तिल, मूंग दाल की खिचड़ी जैसे सात्विक भोजन का सेवन करें.

