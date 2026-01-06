Lucky Mulank: ये है साल 2026 का सबसे लकी नंबर, इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों की खुलेगी किस्मत

Luckiest mulank 2026: नया साल 2026 सूर्य प्रधान वर्ष है. अंक ज्योतिष के अनुसार, 2026 का कुल योग 10 होता है, जिसका मूलांक 1 बनता है. ज्योतिष में इसे सूर्य का अंक माना जाता है. यही कारण है कि 2026 को सूर्य का साल माना जा रहा है. सूर्य आत्मविश्वास, पिता, उच्च पद, ऊर्जा, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों का कारक ग्रह माना जाता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि वर्ष 2026 मूलांक 1 वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है. इस मूलांक के लोगों को 2026 में जबरदस्त लाभ मिलने के संकेत हैं.

और पढ़ें

मूलांक 1 किन लोगों का होता है?

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 1 माना जाता है. आइए अब जानते हैं कि यह वर्ष मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहने वाला है.

करियर

मूलांक 1 वालों के लिए 2026 कार्यक्षेत्र के मामले में निर्णायक साबित हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों के काम की खूब सराहना होगी. पदोन्नति, आय में वृद्धि या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है. लंबे समय से एक ही भूमिका में अटके लोगों के लिए यह बदलाव का साल है. इस वर्ष किसी नए प्रोजेक्ट या क्रिएटिव स्किल्स के दम पर आप अपनी एक खास पहचान बनाएंगे.

रुपया-पैसा

वर्ष की शुरुआत में खर्च या निवेश को लेकर कुछ असमंजस रह सकता है. लेकिन कुल मिलाकर यह वर्ष आर्थिक मोर्चे पर आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है. सही योजना और धैर्यवान लोगों के लिए साल के अंत तक लाभ संभव है. व्यापारी वर्ग के लोगों को मुनाफे की कोई बड़ी डील मिल सकती है. नया निवेश करने वालों के लिए भी यह साल उत्तम रहने वाला है. इस वर्ष आय के स्रोतों में भी वृद्धि संभव है. गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी.

Advertisement

प्रेम और रिश्ते

साल 2026 आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा लेकर आने वाला है. वैवाहिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा. पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर होंगे. रिश्तों में स्थिरता और परिपक्वता आएगी. अविवाहित लोगों के जीवन में भी इस वर्ष किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है. इस वर्ष किसी खास शख्स से आप अपने दिल की बात कह पाएंगे. रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपको अहंकार और द्वेष से बचना होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल मिश्रित परिणाम दे सकता है. काम का दबाव के चलते थकान या मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं. नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. संतुलित भोजन लें. तले-भुने व अत्यधिक मसालेदार खाने से परहेज करें. यह वर्ष पिता की सेहत के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. हृदय या आंखों से जुड़े किसी रोग से राहत मिलने वाली है.

---- समाप्त ----