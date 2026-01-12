scorecardresearch
 
Lohri 2026 Rashifal: लोहड़ी से शुरू होगा इन 3 राशियों का गोल्डन टाइम, मिलेगी बिजनेस-करियर में तरक्की

Lohri 2026 Rashifal: ज्योतिषियों के अनुसार, साल 2026 में लोहड़ी का पर्व बहुत ही खास माना जा रहा है. दरअसल, इस दिन सुख-समृद्धि के दाता शुक्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे. शुक्र के इस राशि परिवर्तन से लोहड़ी का पर्व ओर विशेष बन जाएगा.

लोहड़ी 2026 राशिफल (Photo: ITG)
लोहड़ी 2026 राशिफल (Photo: ITG)

Lohri 2026 Rashifal: हर साल लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को मनाया जाता है. ज्योतिष विशेषज्ञों के मुताबिक, लोहड़ी का पर्व इस बार बहुत ही खास माना जा रहा है. पंचांग के अनुसार, 13 जनवरी 2026 को शुक्र ग्रह अपनी राशि बदलने जा रहे हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र ग्रह सुबह 4 बजकर 2 मिनट पर धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र को प्रेम, सुख, ऐश्वर्य और धन का कारक माना जाता है, इसलिए इनके गोचर का असर सभी राशियों पर पड़ेगा. हालांकि, कुछ राशियों के लिए यह बदलाव खास तौर पर शुभ माना जा रहा है. इन लोगों के जीवन में खुशियां आ सकती हैं और पारिवारिक माहौल भी बेहतर हो सकता है. 

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. इस दौरान कड़ी मेहनत का फल मिलने के योग बन रहे हैं. निजी रिश्तों में मधुरता आएगी. जीवनसाथी के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे. प्रेम जीवन में भी सुधार देखने को मिल सकता है. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. सेहत के मामले में भी आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे. 

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए लोहड़ी का दिन शुभ माना जा रहा है. शुक्र के राशि परिवर्तन से तुला राशि वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. लंबे समय से मन में चल रही कोई इच्छा पूरी हो सकती है. परिवार में आपसी तालमेल अच्छा रहेगा. जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की संभावना बन रही है.  स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय अनुकूल रहेगा. 

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर लाभकारी साबित हो सकता है. इस दौरान धन से जुड़े मामलों में सुधार होगा. घर-परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. रिश्तों में मजबूती आएगी. भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है. सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती नजर आएगी. 

