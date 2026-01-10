scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Labh Drishti Yog 2026: मकर संक्रांति पर 100 साल बाद लाभ दृष्टि योग, इन 3 राशियों के आने वाले हैं अच्छे दिन

Labh Drishti Yog 2026: मकर संक्रांति के अगले दिन यानी 15 जनवरी को शुक्र-शनि मिलकर लाभ दृष्टि योग का निर्माण करने वाले हैं. मकर संक्रांति पर यह संयोग करीब 100 वर्ष के बाद बन रहा है.

Advertisement
X
15 जनवरी को शुक्र और शनि एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर स्थित रहकर लाभ दृष्टि योग का निर्माण करने वाले हैं. (Photo: Pixabay)
15 जनवरी को शुक्र और शनि एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर स्थित रहकर लाभ दृष्टि योग का निर्माण करने वाले हैं. (Photo: Pixabay)

Labh Drishti Yog 2026: 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इसके अगले दिन एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने वाला है. दरअसल, 15 जनवरी को शुक्र और शनि एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर स्थित रहकर लाभ दृष्टि योग का निर्माण करने वाले हैं. ज्योतिष गणना के अनुसार, मकर संक्रांति पर यह संयोग करीब 100 वर्ष के बाद बन रहा है. शास्त्रों में इस योग को अत्यंत शुभ माना गया है. मकर संक्रांति पर बन रहा लाभ दृष्टि योग तीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम माना जा रहा है.

वृषभ राशि (Vrishabh Rashi)
लाभ दृष्टि योग के प्रभाव से वृषभ राशि वालों को जबरदस्त धन लाभ हो सकता है. कम प्रयत्न में भी अधिक आर्थिक लाभ से आपका मन प्रसन्न रहेगा. लंबे समय से कहीं फंसी हुई धनराशि आपको वापस मिल सकती है. दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसों को लेकर चल रहा कोई विवाद सुलझ सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और बचत करने में सफलता मिलेगी. करियर-कारोबार में उन्नति के कई सुनहरे अवसर आपको मिल सकते हैं. अविवाहित जातकों को विवाह के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी.

कर्क राशि (Kark Rashi)
शुक्र और शनि का ये दुर्लभ संयोग कर्क राशि वालों के जीवन की दशा बदल सकता है. मकर संक्रांति के बाद आय के स्रोतों में लगातार बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है. व्यापार से जुड़े लोग तगड़ा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं. आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी. आपके क्रिएटिव काम से अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे. नए संपर्क बनेंगे और लंबे समय से अटके कार्य दोबारा रफ्तार पकड़ सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Labh Drishti Yog 2026
शुक्र-शनि का लाभ दृष्टि योग, मकर संक्रांति के बाद 3 राशियों की होगी तगड़ी कमाई
Shukra Gochar 2026
शुक्र का मकर राशि में गोचर, केतु-शनि की ढैय्या से पीड़ित इस राशि के लोग होंगे धनवान
Makar Sankranti 2025
मकर संक्रांति पर 4 ग्रहों का बैक-टू-बैक गोचर! 3 राशियों में जबरदस्त धनलाभ के योग
shukra yam yuti dwi dwadash yog 2025
24 घंटे बाद शुक्र बनाएंगे शक्तिशाली राजयोग! इन राशियों को होगा धन लाभ
Labh Drishti Yog 2026
नए साल 2026 में शुक्र-शनि बनाएंगे लाभ दृष्टि योग, इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा
Advertisement

मकर राशि (Makar Rashi)
लाभ दृष्टि योग मकर राशि वालों के लिए सफलता के द्वार खोल सकता है. नौकरी-व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे. पैसों की तंगी धीरे-धीरे दूर होती चली जाएगी. इस दौरान किसी पुराने निवेश से आपको जबरदस्त लाभ मिल सकता है. वाहन या संपत्ति से जुड़ा सुख मिलने की प्रबल संभावना है. किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात संभव है. घर-परिवार में माहौल सुखद रहने वाला है. दांपत्य जीवन में प्रेम व तालमेल बढ़ेगा. बच्चों के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement