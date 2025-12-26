Kumbh Rashifal 2026: कुंभ राशि में रहेगा साढ़ेसाती का अंतिम चरण! पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव, जानें कैसा रहेगा नया साल 2026

Kumbh Rashifal 2026: साल 2026 को अगर अंक ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए, तो 2026 के अंकों को जोड़ने पर जो मूलांक बनता है, वह सूर्यदेव से जुड़ा हुआ माना जाता है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 में बृहस्पति देव राजा की भूमिका में रहेंगे, जबकि मंगल देव मंत्री के रूप में प्रभाव डालेंगे. अगर पूरे साल के ग्रह प्रभाव की बात करें, तो 2026 में दो ऐसे ग्रह हैं जिनका असर लगातार बारह महीनों तक सभी राशियों पर पड़ेगा-शनि और बृहस्पति. शनि देव इस पूरे साल मीन राशि में गोचर करते रहेंगे, जिससे कर्म, जिम्मेदारी और धैर्य की परीक्षा होगी.

वहीं, बृहस्पति साल की शुरुआत में मिथुन राशि में रहेंगे और वर्ष के मध्य के बाद मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के साथ ही कई राशियों के भाग्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. तो आइए पंडित प्रवीण मिश्र द्वारा जानते हैं कि साल 2026 कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है और किन क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानी या अवसर मिलेंगे.

साल 2026 में कुंभ राशि पर रहेगी साढ़ेसाती (Kumbh 2026 Shani Sade Sati Effect)

साल 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति मिश्रित लेकिन उन्नति देने वाली रहेगी. कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव इस पूरे साल आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करते रहेंगे, जिसके कारण साढ़ेसाती का प्रभाव बना रहेगा. हालांकि, यह समय डरने का नहीं बल्कि धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ने का है. साल की शुरुआत से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपकी राशि में रहेंगे, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है. वर्ष की शुरुआत से मई 2026 तक गुरु की शुभ दृष्टि कुंभ राशि पर रहेगी, जो आपको सही दिशा प्रदान करेगी. खासतौर पर साल के पहले छह महीने आपके लिए उन्नति और अवसरों से भरे रहेंगे.

करियर और व्यवसाय (Kumbh 2026 Career & Business)

2026 के शुरुआती 6 महीने करियर के लिहाज से बेहद अच्छे रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं. जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें इस दौरान नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है. व्यापार करने वालों के लिए भी वर्ष की शुरुआत लाभकारी रहेगी और धन से जुड़े अच्छे मौके बनेंगे. कुंभ राशि वालों के लिए यह साल टेक्नोलॉजी और नए तरीकों के इस्तेमाल से विशेष लाभ देने वाला रहेगा. आप अपने काम में आ रही रुकावटों को समझदारी से दूर करने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य (Kumbh 2026 Health)

जुलाई से सितंबर 2026 के बीच स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. इस दौरान मानसिक तनाव, थकान या नींद से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. खुद को ज्यादा बोझ न दें और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

पारिवारिक जीवन

अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा से लाभ हो सकता है. परिवार में मांगलिक या शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं, जिससे घर का माहौल प्रसन्न रहेगा.

उपाय

प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. शिव परिवार का अभिषेक करें, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाएं. शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को मौसम के अनुसार फल का दान करें. यदि हर शनिवार संभव न हो, तो जब भी अवसर मिले, श्रद्धा से दान करें.

