Ketu Nakshatra Parivartan 2026: जनवरी 2026 के अंत में होगा केतु का नक्षत्र परिवर्तन, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत!

Ketu Nakshatra Parivartan 2026: साल 2026 के पहले महीने जनवरी के आखिरी सप्ताह में केतु का नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जनवरी के अंत में केतु पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण से पहले चरण में प्रवेश करेगा, जिससे इसके सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे.

केतु नक्षत्र परिवर्तन 2026 (Photo: ITG)
Ketu Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, साल 2026 की शुरुआत ज्योतिष की दृष्टि से काफी अहम मानी जा रही है. जनवरी के अंतिम दिनों में केतु अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं. केतु को ज्योतिष में ऐसा ग्रह माना जाता है, जो बिना चेतावनी दिए जीवन की दिशा बदल देता है. कई बार इसके प्रभाव से अचानक बड़े मौके, नई समझ और अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलते हैं. केतु की चाल में होने वाला यह बदलाव कुछ राशियों के लिए खास सौगात लेकर आ सकता है. इस दौरान करियर में तरक्की, पैसों से जुड़ी स्थिति में सुधार और मानसिक रूप से सुकून मिलने के संकेत बन रहे हैं. माना जा रहा है कि इस गोचर का सकारात्मक असर खास तौर पर तीन राशियों पर दिख सकता है, जिनके जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं.

केतु गोचर 2026 क्यों है खास?

वैदिक ज्योतिष में केतु को रहस्यमय, उल्टी चाल और छाया ग्रह माना जाता है. इसका असर अक्सर अचानक दिखाई देता है और व्यक्ति के जीवन में अंदरूनी बदलाव लाता है. पंचांग के अनुसार 25 जनवरी 2026 को केतु अपना नक्षत्र पद बदलेंगे और पूर्वाफाल्गुनी के दूसरे चरण से पहले चरण में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक, इस चरण में केतु अपेक्षाकृत संतुलित फल देता है, जिससे इसके नकारात्मक प्रभाव कम और सकारात्मक असर ज्यादा महसूस होता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन अच्छे संकेत लेकर आ रहा है. कामकाज में ऐसे मौके मिल सकते हैं, जो आपको फायदा पहुंचाएंगे. पद या जिम्मेदारी बढ़ने के योग बन सकते हैं. पैसे से जुड़े फैसलों में फायदा होने की संभावना है. घर-परिवार का माहौल बेहतर रहेगा. मन भी शांत रहेगा. पढ़ाई या किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. पुराने झगड़े या अटके हुए मामले सुलझने की स्थिति में आ सकते हैं. आर्थिक स्थिति बहुत रहेगी.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए केतु का यह बदलाव आर्थिक रूप से राहत देने वाला हो सकता है. अचानक धन मिलने के योग बन रहे हैं. नौकरी या कारोबार में नए रास्ते खुल सकते हैं. पहले किए गए निवेश से लाभ मिल सकता है. मानसिक दबाव कम होगा. सेहत भी सामान्य बनी रहेगी. यह समय खुद को बेहतर समझने और आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है. कला, लेखन या रचनात्मक काम करने वालों को खास पहचान मिल सकती है.

धनु राशि

धनु राशि के लोगों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा. फैसले लेने में मजबूती आएगी. जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. आमदनी से जुड़े अच्छे मौके सामने आ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में रफ्तार बढ़ेगी और पुराने काम फिर से आगे बढ़ सकते हैं. रिश्तों में सहयोग मिलेगा और यात्रा या नए लोगों से संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

---- समाप्त ----
