Ketu Gochar 2026: आज से केतु ने खोले किस्मत के दरवाजे, मार्च तक इन 4 राशियों का रहेगा गुड लक

Ketu Gochar 2026: पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र को ज्योतिष में आनंद, प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य और विश्राम का नक्षत्र माना जाता है. इसका स्वामी ग्रह शुक्र है, जो सुख-सुविधा, रिश्ते, कला, फैशन, धन और आकर्षण का प्रतीक है. जब केतु जैसे कर्मिक और रहस्यमय ग्रह का गोचर इस नक्षत्र में होता है, तो जीवन के सुख-सुविधा और रिश्तों से जुड़े पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है.

Ketu Gochar 2026: रविवार की सुबह, 25 जनवरी 2026 से ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है, जो आने वाले कुछ महीनों तक लोगों के जीवन की दिशा बदलने वाली है. कारण है , केतु का गोचर, जो अब पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर चुका है. यह कोई साधारण गोचर नहीं है, बल्कि ऐसा खगोलीय परिवर्तन है जो भाग्य को अचानक मोड़ देने की ताकत रखता है. 

ज्योतिष में केतु को अक्सर विरक्ति, रहस्य और पिछले कर्मों का प्रतिनिधि माना जाता है. यह वह ग्रह है जो इंसान को नई दिशा दिखाता है. खास बात यह है कि इस बार केतु अकेला नहीं है. यह गोचर शुक्र के स्वामित्व वाले नक्षत्र में हो रहा है.

शुक्र इच्छाओं, सुख, प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक समृद्धि का प्रतीक है. जब केतु जैसी आध्यात्मिक और कर्मिक शक्ति शुक्र के क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो परिणाम केवल त्याग या दूरी नहीं होते, बल्कि कई बार इच्छाओं की पूर्ति भी देखने को मिलती है. प्रथम चरण होने के कारण इसका असर धीमा नहीं, बल्कि तेज और अचानक महसूस होता है. कुछ लोगों के लिए यह समय ऐसा हो सकता है जब चीजे बिना ज़्यादा प्रयास के अपने आप होने लगें , मानो किस्मत ने दरवाजा खोल दिया हो. अब बात करते हैं उन राशियों की, जिनके लिए मार्च तक यह गोचर खास तौर पर अनुकूल साबित हो सकता है. 

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और सार्वजनिक छवि के लिहाज़ से निर्णायक है. लंबे समय से अटके प्रमोशन, नई भूमिका या किसी बड़े मंच पर पहचान मिलने के योग बन रहे हैं.  मार्च तक कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो भविष्य की दिशा तय कर दे. 

तुला राशि

तुला राशि, जो स्वयं शुक्र की राशि है, इस गोचर से सबसे अधिक लाभ उठा सकती है. धन, प्रेम और पार्टनरशिप — तीनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं. उलझे हुए रिश्तों में साफ़-साफ़ बातें होंगी और विवाह या कमिटमेंट को लेकर ठोस कदम बढ़ सकता है.

वृषभ राशि 
वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति दोनों को मज़बूत करने वाला है. अचानक धन लाभ, पुराने निवेश से फायदा या लंबे समय से फंसा पैसा वापस मिलने की संभावना बनती है.  करियर में बदलाव का जो विचार मन में चल रहा है, वह सही दिशा में जाता दिखेगा.

धनु राशि

धनु राशि के लिए केतु यह संदेश लाता है कि अब मेहनत का हिसाब पूरा होने वाला है. विदेश, शिक्षा, मीडिया, ट्रेनिंग या कंसल्टिंग से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है. मार्च तक कोई बड़ा ब्रेक या पहचान मिलने के योग हैं.

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रेम और आकर्षण से जुड़ा माना जाता है. यहां केतु का गोचर रिश्तों की परतें खोल देता है. जो संबंध कर्मिक हैं, वे और गहरे होंगे, जबकि जो रिश्ते बोझ बन चुके हैं, उनसे स्वाभाविक दूरी या मुक्ति मिल सकती है.

ध्यान रहे, यह गोचर तभी “काम” बनाता है जब निर्णय लालच से नहीं, स्पष्टता से लिए जाएं. जो लोग अपने टैलेंट, सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके लिए मार्च तक रास्ते खुद-ब-खुद खुलते चले जाएंगे.

---- समाप्त ----
