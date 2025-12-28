January 2026 Monthly Rashifal: कुंभ राशि वालों की बढ़ सकती है कमाई, जनवरी 2026 में इन 4 राशियों को धन लाभ

January 2026 Monthly Rashifal: नया साल 2026 शुरू होने वाला है. और इस वर्ष का पहला महीना जनवरी कुछ राशियों के लिए बहुत ही उत्तम माना जा रहा है. ज्योतिष गणना के अनुसार, साल के पहले ही महीने में शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध जैसे कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा. कुछ ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन भी होने वाला है. ऐसे में ग्रह-नक्षत्रों की चाल चार राशियों के लिए बहुत ही अनुकूल मानी जा रही है. ज्योतिषविदों का कहना है कि 2026 के जनवरी माह में चार राशियों को आर्थिक मोर्चे पर खूब लाभ मिलेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 का पहला महीना जनवरी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति‍ मजबूत होगी. आय के एक से ज्‍यादा स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति के कारण धन प्राप्ति हो सकती है.

कन्या राशि

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अनुभव और प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. महीने के दूसरे हिस्से में आय बढ़ने के संकेत हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कुछ कठिनाई हो सकती है. नौकरी में उन्नति के अवसर बनेंगे. खर्चों में कमी आएगी. इस महीने निवेश लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं.

वृश्चिक राशि

इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आएगी. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार सफलता की ओर ले जाएगा. आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. पैसों की कमी नहीं होगी. धन लाभ और योजनाओं में सफलता के योग हैं. संपत्ति या जमीन-जायदाद के मामले पक्ष में रहेंगे.

कुंभ राशि

यह महीना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है. आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं. लंबे समय से कर्ज या उधार में फंसा रुपया आपके खाते में वापस लौट सकता है. दुकान या व्यापार जो पिछले काफी समय से ठप पड़े थे, उनमें अचानक से गति आ सकती है.

