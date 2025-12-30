Hindu New Year 2026: जनवरी से शुरू नहीं होगा हिंदू नववर्ष! जानें कब मनाया जाएगा विक्रम संवत 2083

Hindu New Year 2026: ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, हर साल नया वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष की गणना अलग तरीके से की जाती है. हिंदू धर्म में नववर्ष की शुरुआत जनवरी से नहीं, बल्कि चैत्र मास से मानी जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र पहला महीना होता है और फाल्गुन आखिरी. इस कैलेंडर में भी कुल 12 महीने होते हैं, लेकिन इसकी गणना विक्रम संवत के आधार पर की जाती है.

और पढ़ें

मान्यता है कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने लगभग दो हजार वर्ष पहले विक्रम संवत की शुरुआत की थी. उन्होंने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवसंवत्सर का आधार बनाकर इस पंचांग को पूरे भारतवर्ष में प्रचलित किया था. यही वजह है कि आज भी हिंदू नववर्ष इसी तिथि से आरंभ होता है.

हिंदू नववर्ष 2026 की तिथि (Hindu New Year 2026 Tithi & Date)

हर वर्ष की तरह 2026 में भी हिंदू नववर्ष बड़े उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा. हिंदू नववर्ष को देश के अलग-अलग हिस्सों में गुड़ी पड़वा, युगादि, नव संवत्सर, विक्रम संवत जैसे नामों से जाना जाता है. पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है.

साल 2026 में यह तिथि 19 मार्च 2026, गुरुवार को पड़ेगी. इसी दिन से विक्रम संवत 2083 का आरंभ माना जाएगा. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि की रचना इसी तिथि से प्रारंभ की थी, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है.

Advertisement

चैत्र नवरात्र का भी होगा शुभ आरंभ (Shubh Sanyog of Chaitra Navratri)

हिंदू नववर्ष के साथ-साथ इसी दिन चैत्र नवरात्र की शुरुआत भी होती है. नवरात्र के नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधिवत पूजा और आराधना की जाती है. यह समय शक्ति उपासना, साधना और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

हिंदू नववर्ष 2026 का ज्योतिषीय महत्व (Hindu New Year 2026 Significance)

इस बार हिंदू नववर्ष की शुरुआत गुरुवार को हो रही है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरुवार का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है, जो ज्ञान, धर्म और समृद्धि के कारक माने जाते हैं. मान्यता है कि इस दिन राजा ग्रह गुरु और मंत्री मंगल का संयोग शुभ फल देने वाला होता है, जिससे साल भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

हिंदू नववर्ष पर क्या करें (Hindu New Year 2026 Upay)

नववर्ष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ या नए वस्त्र धारण करें. घर में दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री गणेश सहित देवी-देवताओं की पूजा करें. पूजा के बाद मिठाई या सात्विक भोजन का भोग लगाएं. पंचांग और धार्मिक ग्रंथों का पूजन कर नए साल का स्वागत करें. इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना भी शुभ माना जाता है.

Advertisement

हिंदू नववर्ष पर क्या न करें

इस दिन तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखें. नकारात्मक सोच, क्रोध और वाद-विवाद से बचें. घर में साफ-सफाई रखें और मन को शांत रखने का प्रयास करें. ऐसा माना जाता है कि नववर्ष के पहले दिन की गई आदतें पूरे साल का संकेत देती हैं.

---- समाप्त ----