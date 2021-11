Happy Choti Diwali 2021: छोटी दिवाली आज, अपनों को भेजें शुभकामना संदेश, बोलें- 'हैप्पी छोटी दिवाली'

Happy Choti Diwali 2021, Choti Diwali 2021 or Naraka Chaturdashi Wishes, Quotes, Wishes Messages, SMS, Status for Whatsapp and Facebook: दिवाली का पर्व 4 नवंबर गुरुवार को मनाया जाएगा. उससे पहले आज छोटी दिवाली मनाई जाएगी. छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है. इस दिन घरों में यमराज की पूजा की जाती है. छोटी दिवाली को सौन्दर्य प्राप्ति और आयु प्राप्ति का दिन भी माना जाता है. इस दिन आप अपने दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेज उन्हें छोटी दिवाली के पर्व की बधाई दे सकते हैं. यहां देखें कुछ खास संदेश...

Happy Choti Diwali 2021 Wishes:



1. पूजा से भरी थाली है

चारों ओर खुशहाली है

आओ मिलकर मनाएं ये दिन

आज छोटी दिवाली है.

Happy Chhoti Diwali 2021

2. कुबेर के खजाने, लक्ष्मी मां की कृपा

और गणेश जी के आशीर्वाद से,

मंगलमय हो आपका आने वाला साल,

प्रसन्नता और उल्लास से..

Happy Chhoti Diwali 2021

3. आशीर्वाद मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से,

सुख मिले दुनिया से, दौलत मिले रब से,

यही दुआ करते हैं हम दिल से.

Happy Chhoti Diwali 2021



4. छोटी दिवाली का दिन है खास

माता महालक्ष्मी को रिझा लो आज

प्रसन्न होकर धन देंगी

सब इच्छाएं पूरी कर देंगी

नरक चतुर्दशी की शुभकामनाएं

5. दीप जगमगाते रहें,

सबके घर झिलमिलाते रहें,

साथ हों सब अपने,

सब यूँ ही मुस्कुराते रहें

Happy Chhoti Diwali 2021

6. नरकासुर का किया उद्धार

तभी कहलाए पालनहार

नरक चतुर्दशी का यह त्योहार

हमें बचाता नरक से हर बार

Happy Chhoti Diwali 2021

7. दीयों संग खुशियों के रंग, हो जाएं मलंग लेकर नई उमंग,

नरक चतुर्दशी 2021 की शुभकामनाएं