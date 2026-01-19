Guru Gochar 2026: गुरु बृहस्पति जल्द ही होने वाले हैं मार्गी, तीन राशियों को खूब मिलेगी शोहरत

Guru Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, संतान, धर्म, धन, दान-पुण्य, गुरु कृपा और जीवन में वृद्धि का प्रमुख कारक माना जाता है. जब भी गुरु ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के जीवन के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ता है. वर्ष 2026 में मार्च महीने की शुरुआत में गुरु बृहस्पति मार्गी (सीधी चाल) होने जा रहे हैं. गुरु की यह सीधी चाल कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति आपकी राशि से 11वें भाव में मार्गी होंगे. ज्योतिष में 11वां भाव लाभ, आय, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है. गुरु के मार्गी होते ही आपकी रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ सकती हैं. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, पहले किए गए प्रयासों का लाभ मिलने लगेगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं, वहीं व्यापारियों को मुनाफे में बढ़ोतरी होगी. मित्रों और बड़े भाई-बहनों से सहयोग प्राप्त होगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

वृष राशि

वृष राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति दूसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं. दूसरा भाव धन, वाणी, परिवार और संचित संपत्ति से जुड़ा होता है. गुरु की सीधी चाल से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और बचत में वृद्धि होगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी. आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. शिक्षा और ज्ञान से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में मार्गी होंगे. चतुर्थ भाव सुख, माता, घर, वाहन और मानसिक शांति का प्रतीक होता है. गुरु की कृपा से घरेलू जीवन सुखद रहेगा. नया घर, वाहन या संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा. छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई में एकाग्रता और अच्छे परिणाम लेकर आएगा. मानसिक तनाव कम होगा और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा.

