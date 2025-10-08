Guru Gochar 2025: धनतेरस-दिवाली के बीच अतिचारी गुरु का गोचर, इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' होगा शुरू

Guru Gochar 2025: 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. फिर 20 अक्टूबर को देशभर में धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी. इस बीच 19 अक्टूबर को अतिचारी गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, 19 अक्टूबर को सुबह करीब 03 बजकर 09 मिनट पर गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. साल के सबसे बड़े त्योहारों के बीच गुरु का यह राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ज्योतिषिविदों का कहना है कि यह गोचर चार राशि के जातकों को लाभान्वित कर सकता है.
मेष राशि- नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है. आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित किए जा सकते हैं. लंबे समय से आप जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, वो जल्द ही आपको मिल सकता है. परिवार संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. किसी धार्मिक अनुष्ठान या उत्सव में शामिल होने का मौका मिल सकता है.
कर्क राशि- नई नौकरी या रोजगार की तलाश में जुटे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है. रोग-बीमारियों पर हो रहे खर्चों में कमी आएगी. धन की बचत होगी और आय के साधनों से पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी. इस दौरान आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे. आपको किसी पुराने रोग से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है. घर-परिवार में बुजुर्गों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
धनु राशि- व्यापारी वर्ग के जातकों को खूब मुनाफा होगा. कम लागत में ज्यादा मुनाफा बटोरेंगे. घर, वाहन, जमीन या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता दिख रहा है. इस दौरान खरीदी गई चीजें लंबे समय तक लाभ देंगी. आपको गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति भी हो सकती है. माता-पिता के सहयोग से कोई बड़ा काम सिद्ध हो सकता है. खर्चों में कमी आने से मन प्रसन्न रहेगा.
मीन राशि- नया काम या व्यापार शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है. मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी. धनधान्य की प्राप्ति होगी. खर्चों में कमी आने से बजट संवरेगा और बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहेगा. कोई बड़ी मानसिक चिंता दूर हो सकती है. घर-परिवार में खुशहाली बनी रहेगी. पढ़ाई-लिखाई या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों की एकाग्रता बेहतर होने से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना प्रबल है.