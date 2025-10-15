Guru Gochar 2025: धनतेरस की रात सबसे बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन, इन 4 राशियों की चांदी ही चांदी

Guru Gochar 2025: 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन बाजारों में जमकर खरीदारी होगी. कहते हैं कि धनतेरस पर सोना-चांदी या नई चीजें खरीदने से भगवान धनवतंरी और कुबेर महाराज की कृपा होती है. हालांकि इस बार धनतेरस का त्योहार बेहद खास रहने वाला है. दरअसल धनतेरस की रात देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे.

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12.18 बजे से लेकर 19 अक्टूबर को दोपहर 01.51 बजे तक रहने वाली है. 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाने के बाद देर रात 03 बजकर 09 मिनट पर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेगा. यह गोचर चार राशियों को लाभ देगा.

मेष राशि

नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहतरीन समय रहेगा. आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मदारी मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. आप लंबे समय से जिस मौके का इंतजार कर रहे थे, वो जल्द ही आपको मिल सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. परिवार संग धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है

कर्क राशि

नई नौकरी या रोजगार खोज रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है. रोग-बीमारियों से मुक्ति मिलेगी. धन की बचत होगी और आय के साधनों से पर्याप्त धन मिलेगा. इस दौरान आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. घर-परिवार में वृद्धजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है.

धनु राशि

व्यापारी वर्ग के लोगों को बहुत लाभ होगा. कम लागत पर अधिक मुनाफा बटोरेंगे. भविष्य में घर, गाड़ी, जमीन या कोई संपत्ति खरीदने की संभावना बनती दिख रही है. इस दौरान खरीदी गई चीजों का लाभ लंबे समय तक मिलेगा. गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी. माता-पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा. खर्चों में कमी आने से मन खुश होगा.

मीन राशि

नया व्यवसाय या काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है. मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष कृपा होगी. अनायास धन प्राप्त होगा. खर्चों में कमी आएगी. बैंक-बैलेंस बढ़ेगा. मानसिक चिंता दूर हो सकती है. पढ़ाई-लिखाई करने वालों की एकाग्रता अच्छी होगी और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

---- समाप्त ----