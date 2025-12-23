scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Grahan Yog 2026: नए साल 2026 में इन 3 राशियों की बढ़ेंगी मुसीबतें, सूर्य-राहु बनाएंगे ग्रहण योग

Grahan Yog 2026: नए साल की शुरुआत के साथ ही सूर्य-राहु ग्रहण योग का निर्माण करने जा रहे हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, इस ग्रहण योग से कई राशियों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है.

Advertisement
X
सूर्य और राहु की युति 13 फरवरी 2026 से लेकर 15 मार्च 2026 तक रहने वाली है.
सूर्य और राहु की युति 13 फरवरी 2026 से लेकर 15 मार्च 2026 तक रहने वाली है.

Grahan Yog 2026: नया साल 2026 कई शुभ और अशुभ योग लेकर आ रहा है. इसी बीच साल 2026 में राहु-सूर्य भी अशुभ योग का निर्माण करेंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, 2026 में सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही राहु बैठे हुए हैं जिससे ग्रहण योग का निर्माण होगा. दरअसल, 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे तब दोनों ग्रहों की युति होगी और सूर्य-राहु की यह युति 15 मार्च 2026 तक बनी रहेगी. ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण योग बहुत ही अशुभ और खतरनाक योग माना जाता है. यह योग तब बनता है जब सूर्य या चंद्रमा, राहु या केतु के साथ एक ही राशि में स्थित हो जाते हैं या बहुत अधिक निकट आ जाते हैं. जिसके बनने से कई राशियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा. सेहत और आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल पलट जाएगी. आइए जानते हैं कि साल 2026 में ग्रहण योग के बनने से किन राशियों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है. 

कर्क

साल 2026 में ग्रहण योग के बनने से कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति थोड़ी अस्थिर रहेगी. निवेश या व्यापार में जोखिम बढ़ सकता है. अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोग बोनस या सैलरी में देरी का अनुभव कर सकते हैं. इस समय पैसों को सोच-समझकर खर्च करना होगा. पुराने कर्जों का दबाव भी महसूस हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल
मकर राशि वाले पेशेवर मोर्चे लाभ पाएंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि
मंगलवार के दिन कर्क राशि वाले व्यापार में पाएंगे मुनाफा, जानें अन्य राशियों का हाल
मकर राशि वाले नए काम की शुरुआत, जानें क्या कहती है आपकी राशि
कुंभ राशि वाले बहस-विवाद से बचें, जानें क्या कहती आज आपकी राशि

कन्या

साल 2026 में ग्रहण योग के बनने से कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. वित्तीय दृष्टि से यह चुनौतिपूर्ण रहेगा. व्यापार या निवेश में अनिश्चितता रहेगी. बड़े फैसले नुकसान दे सकते हैं. नौकरी में नए मौके लाभकारी नहीं रहेंगे. इसलिए बजट बनाकर खर्च करना होगा. सेहत भी बिगड़ सकती है. 

मीन

साल 2026 में ग्रहण योग के बनने से मीन राशि वालों को दुखों का पहाड़ टूट सकता है. यह समय बहुत ही कष्टदायी माना जा रहा है. आर्थिक रूप से सावधानी की जरूरत है. नए प्रोजेक्ट या व्यापार में नुकसान संभव है. नौकरी में प्रमोशन या बोनस में देरी आ सकती है. खर्चो पर नियंत्रण बनाए रखना होगा. अनावश्यक खरीदारी टालना लाभकारी रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement