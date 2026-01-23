Gajkesari Yog 2026 Rashifal: बसंत पंचमी पर आज बनेगा शक्तिशाली गजकेसरी राजयोग, इन 3 राशियों को प्राप्त होगा मां सरस्वती का आशीर्वाद

Gajkesari Yog 2026 Rashifal: बसंत पंचमी का पर्व इस बार 23 जनवरी यानी आज मनाया जा रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार, यह पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन मां सरस्वती का पूरे विधि-विधान के साथ पूजन किया जाता है और यह दिन मांगलिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है. ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, बसंत पंचमी के दिन इस बार बहुत ही सारे दुर्लभ संयोगों का निर्माण होने जा रहा है जिनमें से एक है गजकेसरी योग.

ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग बहुत ही शुभ, फलदायी और विशेष लाभ देने वाला माना जाता है. दरअसल, इस शुभ दिन पर गुरु-चंद्रमा के संयोग से शक्तिशाली गजकेसरी राजयोग का निर्माण होने वाला है. जिससे कई राशियों के जीवन में खुशियों का संचार होगा और मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

बसंत पंचमी पर बनेगा ये खास योग

23 जनवरी यानी आज बसंत पंचमी के दिन सुबह 8 बजकर 33 मिनट पर चंद्रदेव मीन राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हुए हैं. दरअसल, पंचांग के अनुसार, जब चंद्रमा से केंद्र (1, 4, 7 और 10 वें भाव) में गुरु विराजमान होते हैं, तभी गजकेसरी योग का निर्माण होता है. इस दिन चंद्रमा मिथुन राशि के चौथे भाव में रहेंगे. गुरु चंद्रमा से चतुर्थ (केंद्र) भाव में हैं, इसलिए दोनों की युति से शक्तिशाली गजकेसरी योग का निर्माण होगा. तो आइए जानते हैं कि गजकेसरी योग के बनने से किन राशियों को फायदा होगा.

वृषभ

वृषभ राशि के जातकों के लिए बसंत पंचमी का दिन खुशखबरी लेकर आ सकता है. भाग्य का साथ मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है. करियर में आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे और अटके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं. छात्रों के लिए यह समय मेहनत का अच्छा फल देने वाला रहेगा. नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में आपके काम आएंगे. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और घर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. मन में आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है और किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के योग भी बन सकते हैं. पुरानी समस्याओं से धीरे-धीरे राहत मिलने लगेगी.

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय कई तरह से अनुकूल संकेत दे रहा है. आपकी कुंडली में गुरु लग्न में और चंद्रमा सुख भाव में होने से आपके आत्मविश्वास और सोच में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जिससे सही फैसले लेने में आसानी होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वहीं व्यापारियों को विस्तार के मौके मिलेंगे. पढ़ाई, प्रशासन या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय आगे बढ़ने वाला साबित हो सकता है. आपकी बातों में असर रहेगा और लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे.

कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए यह योग लाभ और स्थिरता लेकर आ सकता है. इस दौरान खर्चों पर नियंत्रण संभव है और आप धन की बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे. आय के नए साधन बन सकते हैं, खासकर डिजिटल या ऑनलाइन कार्यों से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है. नौकरी और व्यापार में स्थिरता आएगी और भविष्य को लेकर भरोसा मजबूत होगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में फोकस बढ़ाने वाला रहेगा. जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कुल मिलाकर यह समय धीरे लेकिन मजबूत प्रगति का संकेत देता है.

