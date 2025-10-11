Gajkesari Yog 2025: कल बनेगा गजकेसरी योग, इन 3 राशियों का शुरू हो सकता है 'स्वर्णिम काल'

Gajkesari Yog 2025 Rashifal: 12 अक्टूबर की तारीख ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से बहुत खास रहने वाली है. इस दिन गुरु और चंद्रमा मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करने वाले हैं. 12 अक्टूबर यानी कल चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां गुरु पहले से बैठे हुए हैं. मिथुन राशि में गुरु-चंद्रमा की उपस्थिति गजकेसरी योग का निर्माण करने वाली है. ज्योतिष शास्त्र में इसे अत्यंत शक्तिशाली योग माना जाता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह शुभ योग तीन राशि के जातकों को करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य के मार्चे पर अच्छे परिणाम देने वाला है.

मिथुन राशि

गजकेसरी योग मिथुन राशि वालों के लिए कल्याणकारी माना जा रहा है. दान-पुण्य करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा. संतान के जीवन में आने वाली मुश्किलें कम होंगी. उन्नति के द्वार खुलेंगे. पैसे बचाने की योजनाएं काम करेंगी. धन की बचत होने से आपका बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहेगा. घर परिवार में खुशियों के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देंगे. जो लोग अपना कोई बड़ा राज लोगों के सामने आने से घबरा रहे थे, उनकी चिंता दूर हो सकती है.

तुला राशि

ये गजकेसरी योग तुला राशि के जातकों का अच्छा समय लेकर आने वाला है. कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ निर्णय लेने में सफल रहेंगे. पुराने दोस्तों से मेल मिलाप होगा. व्यापारिक मामले बढ़त पर रहेंगे. भाग्य का पूरा-पूरा साथ मिलेगा. समाज में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपको नौकरी-रोजगार के नए अवसर भी मिल सकते हैं. आय में वृद्धि के योग भी बनते दिख रहे हैं. घर के किसी बुजुर्ग को लंबे समय से चली आ रही बीमारी से राहत मिल सकती है.

धनु राशि

सरकारी नौकरी से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है. ये शुभ योग आपको धनवान बना सकता है. व्यापार शुरू करने के लिए भी यह समय उत्तम माना जा रहा है. व्यापारी वर्ग बुद्धि का श्रेष्ठ इस्तेमाल कर मुनाफा अर्जित करेंगे. व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं सफल होंगी. इस दौरान आप नए लोगों से मिलेंगे. कारोबार के प्रचार-प्रसार की प्रबल संभावनाएं हैं. विवाह आदि के प्रस्ताव मिल सकते हैं. पति-पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे. किसी हिल स्टेशन पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं.

