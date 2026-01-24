Rajyog 2026: फरवरी में बैक टू बैक 5 राजयोग और 4 ग्रह-गोचर, इन राशियों पर होगी पैसों की बरसात

Rajyog 2026: ज्योतिषीय दृष्टि से फरवरी 2026 बेहद खास रहने वाला है. इस महीने ग्रहों की चाल कुछ ऐसे संयोग बना रही है, जो कई बड़े और प्रभावशाली राजयोगों को जन्म देगी. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि की राशि कुंभ में एक साथ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का प्रवेश होगा. इन चारों ग्रहों की संयुक्त स्थिति से कई शुभ और फलदायी योग सक्रिय होंगे.

फरवरी की शुरुआत में 3 फरवरी 2026 को बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध कुंभ राशि में प्रवेश करके राहु के साथ युति बनाएंगे. इसके बाद 6 फरवरी को शुक्र, 13 फरवरी को सूर्य और 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इन ग्रहों की चाल से लक्ष्मी नारायण योग, शुक्रादित्य योग, आदित्य मंगल योग, बुधादित्य योग और चतुर्ग्रही योग जैसे शक्तिशाली संयोग बनेंगे. इन योगों का विशेष लाभ 5 राशियों को मिलने वाला है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. पदोन्नति की चर्चाएं तेज हो सकती हैं.आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे. खर्च जरूर रहेगा, लेकिन आर्थिक संतुलन बना रहेगा. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय मुनाफे वाला साबित हो सकता है. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. मंगलवार के दिन लाल अनार का दान करें, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, इससे शुभ फल और बढ़ेंगे.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी नए दौर की शुरुआत जैसा रहेगा. विशेष रूप से 17 फरवरी के बाद स्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. लंबे समय से अटके हुए काम गति पकड़ेंगे. धन संबंधी स्थिति पहले से कहीं बेहतर होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जॉब या स्थान परिवर्तन का अवसर मिल सकता है. व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. शनिवार के दिन जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन कराना शुभ रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए फरवरी का महीना राहत भरा साबित होगा. जिन कार्यों में अड़चनें आ रही थीं, वे अब पूरे होने लगेंगे. जीवन की रफ्तार फिर से सही दिशा में लौटेगी. मानसिक दबाव कम होगा और किस्मत का सहयोग मिलेगा. परिवार या प्रेम संबंधों के साथ घूमने-फिरने का मौका मिल सकता है. आर्थिक लाभ के संकेत हैं .निवेश से भी फायदा हो सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी उन्नति और समृद्धि का संदेश लेकर आएगा. व्यापार करने वालों की आय में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है. जिस काम के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे. घर-परिवार में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहेगी.

