Ebo Noah prophet: भविष्यवाणी से दहशत मचाने वाले घाना के ‘पैगंबर’ कौन हैं? क्या सच में दुनिया डूबने वाली है!

Ebo Noah prophet: सोशल मीडिया पर 25 दिसंबर को उस वक्त हलचल मच गई जब एक युवक ने खुद को घाना का पैगंबर बताकर दुनिया को एक भयावह चेतावनी दी. इस व्यक्ति का दावा था कि पृथ्वी जल्द ही ऐसी विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आने वाली है, जो न केवल मानव सभ्यता को संकट में डाल देगी, बल्कि कई वर्षों तक इसका असर बना रहेगा. इस युवक का नाम ईबो नोआ बताया गया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ‘ईबो जीसस’ के नाम से जाना जाता है.

ईबो का कहना था कि उसे एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें ईश्वर ने उसे आगाह किया कि लगातार और अत्यधिक वर्षा के कारण पूरी दुनिया जलमग्न हो सकती है. हालांकि बाद में वह अपने दावे से पलट गया.

'आधुनिक युग की प्रलय' का दावा

वायरल वीडियो में ईबो नोआ यह दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि आने वाले समय में बारिश सामान्य नहीं होगी, बल्कि यह इतनी लंबे समय तक जारी रहेगी कि मानव जीवन पर संकट खड़ा हो जाएगा. उनके अनुसार, यह स्थिति किसी प्राकृतिक आपदा से कहीं आगे बढ़कर आधुनिक काल की प्रलय जैसी होगी. उनका कहना है कि यह बाढ़ कुछ दिनों या महीनों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वर्षों तक चलेगी और इसका सीधा असर दुनिया की आबादी, कृषि, शहरों और संसाधनों पर पड़ेगा.

सोशल मीडिया यूजर्स ने उठाए सवाल

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं. कई यूजर्स ने ईबो के दावों को भ्रामक और डर फैलाने वाला बताया. कुछ लोगों ने बाइबिल के उत्पत्ति ग्रंथ (Genesis Chapter 9) का हवाला देते हुए कहा कि ईश्वर ने इंद्रधनुष को एक प्रतीक के रूप में यह वादा किया था कि पृथ्वी पर दोबारा कभी वैश्विक बाढ़ नहीं आएगी.इसी कारण बड़ी संख्या में लोग ईबो नोआ की भविष्यवाणी पर संदेह जता रहे हैं. इसे धार्मिक ग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं.

नाव बनाने का दावा और ‘दिव्य आदेश’

ईबो नोआ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी करके यह भी कहा कि उन्हें ईश्वर की ओर से एक और निर्देश मिला है. उसके अनुसार, उसे बड़ी-बड़ी नावें बनाने का आदेश दिया गया है, जो आने वाली आपदा के समय लोगों के लिए सुरक्षित शरणस्थली बनेंगी. ईबो ने दावा किया कि उसे कुल 8 नावें तैयार करने के लिए कहा गया है. वायरल वीडियो में वह एक विशाल लकड़ी के जहाज के निर्माण कार्य की निगरानी करते हुए दिखाई देता है. उनके मुताबिक, यह तैयारी आने वाले विनाश से बचने का एकमात्र रास्ता है.

कौन हैं ईबो नोआ?

ईबो नोआ घाना का एक स्वघोषित पैगंबर हैं, जिसके सोशल मीडिया पर करीब 40 हजार से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं. वायरल वीडियो में वे बोरी जैसे कपड़े पहने हुए नजर आते हैं और खुद को ईश्वर का संदेशवाहक बताते हैं. उसने दावा किया था कि 25 दिसंबर 2025, यानी क्रिसमस के दिन से दुनिया में तबाही की शुरुआत होगी. अगस्त 2025 में यूट्यूब पर अपलोड किए गए एक वीडियो, जिसका शीर्षक था- 'क्या होगा और कैसे होगा', उसमें भी उसने यही भविष्यवाणी दोहराई थी.

समयसीमा बदली, नई सफाई

हालांकि, दोबारा पोस्ट किए गए एक नए वीडियो में ईबो नोआ ने अपने पुराने दावे में बदलाव किया. घाना के एक स्थानीय समाचार पोर्टल के अनुसार, ईबो ने कहा कि अब उसे ईश्वर की ओर से और समय दिया गया है. उन्होंने वीडियो में कहा, 'यह बदलाव मेरी ओर से नहीं है... ईश्वर ने हमें नाव बनाने के लिए और समय दिया है.'

विशेषज्ञों की चेतावनी

विशेषज्ञों और सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि इस तरह की भविष्यवाणियां लोगों में डर और भ्रम पैदा कर सकती हैं. बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के ऐसी घोषणाएं करना समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है. फिलहाल, ईबो नोआ की भविष्यवाणी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी है. कुछ लोग इसे आस्था से जोड़ रहे हैं, तो कई इसे अफवाह और प्रचार का हिस्सा मान रहे हैं.

