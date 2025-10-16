scorecardresearch
 

Diwali Upay 2025: धनतेरस से लेकर दिवाली तक करें ये खास उपाय, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Diwali Upay 2025: धनतेरस से लेकर दिवाली तक मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है. इसलिए धनतेरस से दिवाली तक कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जानते हैं दीपोत्सव के दौरान किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में...

दीपोत्सव पर करें खास उपाय (Photo: ITG)
दीपोत्सव पर करें खास उपाय (Photo: ITG)

धनतेरस से लेकर दिवाली तक के पांच दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माने जाते हैं. यह मां लक्ष्मी की कृपा पाने और नकारात्मकता को दूर करने का समय होता है. इस वर्ष धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को मनाया जाएगा, 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली (नरक चतुर्दशी) और 20 अक्टूबर को मुख्य दीपावली का पर्व मनाया जाएगा.

इसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज आते हैं. धनतेरस से लेकर दिवाली तक पूरे तीन दिन मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान कुबेर की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है. इसलिए इस दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं. जानते हैं उन खास उपायों के बारे में... 

गोमूत्र या गंगाजल के उपाय

धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोमूत्र या गंगाजल का छिड़काव करें. दोनों ओर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं. इससे दरिद्रता, रोग और अशुभ शक्तियां दूर रहती हैं. 

श्री यंत्र

धनतेरस के दिन श्री यंत्र की स्थापना करना और पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है. इस उपाय को करने से धन की वृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है.

तुलसी

धनतेरस से लेकर दिवाली तक का समय मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर माना जाता है. इस समय तुलसी की पूजा करने से घर में धन, सुख और समृद्धि आती है. 

श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टक

धनतेरस से दिवाली तक प्रतिदिन श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टक का पाठ करें. इससे घर में स्थायी धन, सौभाग्य और लक्ष्मी माता की कृपा आती है.

दान

इस अवधि में गरीबों, जरूरतमंदों या गाय, कुत्ते, पक्षियों को खाना, वस्त्र या धन का दान करें. दान करने से लक्ष्मी कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है. विशेष रूप से धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली के दिन दान करना शुभ माना जाता है. 

मंत्र

धनतेरस से लेकर दिवाली तक प्रतिदिन सुबह या शाम 108 बार  “ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभयो नमः” का जाप करें. इससे घर में धन, वैभव और स्थायी समृद्धि आती है. परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. 

मां लक्ष्मी को कमल पुष्प, मखाना और खीर अर्पित करें. यह उपाय घर में धन और समृद्धि की वृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है. 

---- समाप्त ----
