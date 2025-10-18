scorecardresearch
 

Dhantaras 2025 Upay: धनतेरस के दिन करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, धनधान्य से घर भर देंगी माता लक्ष्मी

Dhantaras 2025 Upay: धनतेरस पर मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है. वहीं इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपाय भी बेहद कारगर साबित होते हैं, क्योंकि तुलसी जी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है. जानते हैं धनतेरस के दिन किए जाने वाले तुलसी से जुड़े कुछ उपायों के बारे में

धनतेरस में तुलसी पूजा के फायदे (Photo: AI Generated)
Dhantaras 2025 Upay: दीपावली उत्सव का पहला दिन धनतेरस इस साल 18 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है. यह दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी की पूजा और सोने, चांदी की खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा-पाठ और उपायों से पूरे साल धन, वैभव और सुख- समृद्धि की प्राप्ति होती है. धनतेरस का दिन केवल पूजा और खरीदारी तक ही सीमित नहीं है. इस दिन तुलसी के उपायों का भी विशेष महत्व है. तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. इसकी पूजा करने से और इससे जुड़े उपायों को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन-संपत्ति में वृद्धि और सुख-शांति आती है.

इसलिए, धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा के साथ-साथ तुलसी के उपाय करना बेहद लाभकारी माना गया है. जानते हैं तुलसी से जुड़े ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में 

घर के मुख्य द्वार पर लगाएं तुलसी का पौधा

धनतेरस की रात तुलसी के पौधे को घर के मुख्य द्वार पर रखें, और तुलसी के आगे एक दिया जरूर जलाएं. ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है. मान्यता है कि धनतेरस की रात माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं, और घर, परिवार को धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. . 

तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें

धनतेरस के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें. मान्यता है कि तुलसी में गन्ने का रस अर्पित करने से धन और संपत्ति से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं. यह न केवल घर में धन की कमी दूर करता है, बल्कि आर्थिक परेशानियों और बाधाओं को भी कम करता है. 

चुनरी का उपाय 

तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहा जाता है, अगर आप तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है. इसलिए धनतेरस के दिन तुलसी के पौधे पर चुनरी अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है, इस उपाय को करने से घर परिवार में खुशियां आती हैं, साथ ही धन-धान्य की भी प्राप्ति होती है. 

गाय का कच्चा दूध अर्पित करें

अगर आपके काम बार-बार अटकते हैं, या बने-बनाए कामों में बार-बार रुकावटें आती हैं  तो यह उपाय बेहद कारगर माना जाता है. धनतेरस के दिन तुलसी की जड़ में गाय का कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए. यह उपाय उन लोगों के लिए कारगर होता है जो नौकरी की तलाश में हैं.

