Dhanteras 2025 Shubh Muhurt: धनतेरस पर आज शाम खरीदारी के लिए बस इतनी देर रहेगा शुभ मुहूर्त, नोट करें टाइमिंग

Dhanteras 2025 Shubh Muhurt: आज देशभर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. धनतेरस से ही पांच दिन के पंचपर्व की शुरुआत हो जाती है. धनतेरस से लेकर दिवाली तक इन पांच दिनों में बाजार में रौनक छाई रहती है. हालांकि खरीदारी के लिए धनतेरस का दिन ही सबसे शुभ माना जाता है. इस दिन लोग सोने-चांदी के आभूषण, नए बर्तन, दिवाली पर पूजा के लिए लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं खरीदते हैं. इसके अलावा वाहन, इलेक्ट्रोनिक आइटम या घर की जरूरत का सामान खरीदना भी इस दिन शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं कि धनतेरस पर आज शाम खरीदारी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है.

धनतेरस की शाम पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? (Dhanteras 2025 Shubh Muhurt)

हिंदू पंचांग के अनुसार, धनतेरस पर आज शाम पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 07.16 बजे से लेकर रात 08.20 बजे तक रहने वाला है. धनतेरस पर शाम को शुभ मुहूर्त में भगवान धनवतंरी, कुबेर महाराज सहित मां लक्ष्मी की पूजा करें. ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन तीनों की संयुक्त पूजा से धनधान्य में 13 गुना वृद्धि होती है. धनतेरस की शाम लोग बाजारों में जमकर खरीदारी भी करेंगे.

धनतेरस पर शाम को खरीदारी का मुहूर्त क्या है? (Dhanteras 2025 Shubh Muhurt For Shopping)

यदि धनतेरस पर आप अभी तक खरीदारी नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए शाम के वक्त तीन शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं. आप इन शुभ मुहूर्तों में सोना-चांदी, बर्तन या कोई भी नई चीज घर लेकर आ सकते हैं.

पहला शुभ मुहूर्त- शाम 6 बजकर 11 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. सोने-चांदी के आभूषण खरीदने के लिए इस मुहूर्त को बहुत अच्छा बताया गया है. इसके अलावा, इस दिन चांदी का सिक्का खरीदना भी बहुत शुभ रहेगा, जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की आकृति बनी हो.

दूसरा मुहूर्त (लाभ काल): चौघड़िया मुहूर्त के दौरान शाम 05:48 बजे से शाम 07:23 बजे तक लाभ काल रहने वाला है. इस शुभ मुहूर्त में नए बर्तन, इलेक्ट्रोनिक आइटम या घर के लिए जरूरी सामान खरीदना बहुत शुभ रहेगा.

तीसरा मुहूर्त (शुभ काल): चौघड़िया मुहूर्त में रात 08:57 बजे से रात 10:32 बजे तक शुभ काल रहेगा. झाड़ू, कुबेर यंत्र, सूखा धनिया, पीतल का कलश और दिवाली से जुड़ा सामान खरीदने के लिए यह समय सबसे उत्तम रहेगा.

धनतेरस का महत्व (Dhanteras 2025 Shubh Muhurt Significance)

धनतेरस का त्योहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है. ऐसी मान्यताएं हैं कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे. भगवान धनवतंरी को देवताओं का वैद्य माना जाता है. स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए इस दिन धनवतंरी की पूजा-अर्चना करने का विधान है. यह दिन भगवान कुबेर को भी समर्पित है. धनतेरस पर धन, सम्पन्नता के लिए कुबेर देव की पूजा की जाती है. इस दिन लोग मूल्यवान धातुओं जैसे की सोना-चांदी और नए बर्तनों की खरीदारी करते हैं.

धनतेरस की शाम क्या खरीदें?

धनतेरस के दिन सोने-चांदी के जेवर खरीदना शुभ होता है. हालांकि पीतल, कांसे आदि के बर्तन खरीदने के लिए भी यह दिन बेहद खास माना जाता है. दीपावली के लिए गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां और अन्य पूजन सामग्री भी खरीदना शुभ होता है. इसके अलावा, इस दिन झाड़ू, धनिया, पीली कौड़ी, खील-बताशे, मिट्टी के दीपक और कुबेर यंत्र घर लाना भी शुभ माना जाता है. धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए.

