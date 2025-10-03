Dhanteras 2025: धनतेरस से पहले खरीदना चाहते हैं सोना-चांदी या वाहन? नोट कर लें ये 5 शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2025: हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है. यह त्योहार मुख्य रूप से भगवान धनवंतरि को समर्पित हैं. इस साल धनतेरस का शुभ पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. कहते हैं कि इस दिन सोना-चांदी या नई चीजों की खरीदारी करने वालों को बड़ा लाभ मिलता है. कहते हैं कि इस दिन सोना-चांदी जैसी मूल्यवान वस्तुएं खरीदने से धनधान्य में 13 गुना वृद्धि होती है. इसलिए इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं.

लेकिन कई बार लोग व्यस्तता के चलते धनतेरस पर खरीदारी नहीं कर पाते हैं. ऐसे लोग चाहें तो धनतेरस से पहले भी खरीदारी कर सकते हैं. अक्टूबर के महीने में धनतेरस से पहले भी खरीदारी के कई शुभ मुहूर्त पड़ने वाले हैं, जिनमें आप सोना-चांदी, वाहन, प्रॉपर्टी, नया सामान आदि खरीद सकते हैं.

वाहन और सोना-चांदी खरीदने के मुहूर्त (Shubh Muhurt For Shopping)

अक्टूबर माह में धनतेरस से पहले वाहन या सोने-चांदी के आभूषण खरीदने के लिए कुल पांच शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं. आप चाहें तो इनमें घर के लिए कोई नया सामान या इलेक्ट्रोनिक आइटम्स भी खरीद सकते हैं.

5 अक्टूबर- सुबह 6.16 बजे से रात 8.01 बजे तक

10 अक्टूबर- शाम 7.38 बजे से शुरू होकर रात तक

12 अक्टूबर- सुबह 6.20 बजे से दोपहर 01.36 बजे तक

13 अक्टूबर- दोपहर 12.26 बजे से शुरू होकर पूरे दिन

15 अक्टूबर- सुबह 10.33 बजे से दोपहर 12 बजे तक

मकान, जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurt For Buy Property)

अक्टूबर में धनतेरस के त्योहार से पहले घर, मकान, जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने के दो विशिष्ट मुहूर्त रहने वाले हैं. आप सुविधानुसार इनमें से किसी भी मुहूर्त में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं.

16 अक्टूबर: सुबह 6.22 बजे से शुरू होकर पूरे दिन

17 अक्टूबर: सुबह 6.23 बजे से शुरू होकर पूरे दिन

यदि आप धनतेरस से पहले या धनतेरस के दिन प्रॉपर्टी खरीदने से चूक जाएं तो इसके बाद भी खरीदारी के दो अबूझ मुहूर्त रहने वाले हैं.

23 अक्टूबर: सुबह 6.26 बजे से शुरू होकर पूरे दिन

24 अक्टूबर: सुबह 6.27 बजे से शुरू होकर पूरे दिन

