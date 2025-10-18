Dhanteras 2025: धनतेरस आज, इतने बजे से शुरू होगा खरीदारी का मुहूर्त, जानें पूजन विधि

Dhanteras 2025 Date: आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है. भारत में दिवाली का महोत्सव की शुरुआत धनतेरस यानी धनत्रयोदशी से हो जाती है. इस दिन कुबेर देवता और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. किंवदंती है कि इसी दिन देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं और अपने साथ समृद्धि लेकर आई थीं और उनके साथ धन के देवता कुबेर भी आए थे. ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी खरीदते हैं, उसका लाभ पूरे साल जातक को प्राप्त होता है. इसलिए, लोग इस दिन सोना-चांदी और यहां तक कि वाहन भी खरीदते हैं. तो चलिए जानते हैं कि आज खरीदारी और पूजन का क्या मुहूर्त रहने वाला है.

धनतरेस 2025 तिथि (Dhanteras 2025 Tithi)

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर होगा और तिथि का समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट पर होगा.

धनतेरस पर ये रहेंगे खरीदारी के शुभ मुहूर्त (Dhanteras 2025 Auspicious Muhurat To Buy Gold and Silver)

धनतेरस पर पहला मुहूर्त आज सुबह 8 बजकर 50 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 33 मिनट तक रहेगा. उसके बाद दूसरा मुहूर्त आज सुबह 11 बजकर 43 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक रहेगा और तीसरा मुहूर्त आज शाम 7 बजकर 16 मिनट से रात 8 बडकर 20 मिनट तक रहेगा.

खरीदारी का चौघड़िया मुहूर्त (Choghadiya Muhurat On Dhanteras)

शुभ काल- सुबह 7 बजकर 49 मिनट से सुबह 9 बजकर 15 मिनट तक

Advertisement

लाभ उन्नति मुहूर्त- दोपहर 1 बजकर 32 मिनट से दोपहर 2 बजकर 57 मिनट तक

अमृत काल- दोपहर 2 बजकर 57 मिनट से शाम 4 बजकर 23 मिनट तक

चर काल- दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से दोपहर 1 बजकर 32 मिनट तक

धनतेरस पर ये रहेगा पूजन का मुहूर्त (Dhanteras 2025 Pujan Shubh Muhurat)

द्रिंक पंचांग के अनुसार, धनतेरस पर आज पूजन का मुहूर्त शाम 7 बजकर 16 मिनट से शुरू होकर रात 8 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इस शुभ मुहूर्त में आप मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरि की पूजा करें, जिनकी उपासना से आपको सुख-समृद्धि प्राप्त होगी.

कितने बजे जलेगा यम का दीपक? (Yama Deepam 2025 Timing)

धनतेरस के दिन सूर्यास्त होने के बाद घर के मुख्य द्वार पर चार मुखी यम दीपक जलाया जाता है. जो कि यम देवता के लिए प्रज्वलित किया जाता है. इस अनुष्ठान को यम दीपक और दीपदान भी कहा जाता है, जो कि परिवार की सुख-शांति के लिए जलाया जाता है.

आज यम दीपक जलाने का मुहूर्त शाम 5 बजकर 48 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 04 मिनट तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटे 16 मिनट की रहेगी.

धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए?

ज्योतिषियों के अनुसार, धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में सकारात्मता का वास होता है. तो चलिए जानते हैं इस दिन क्या चीजें खरीदनी चाहिए-

Advertisement

सोना-चांदी: धनतरेस पर सोना और चांदी के आभूषण और सिक्के खरीदने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

बर्तन: इस दिन तांबे और पीतल के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है.

झाड़ू: धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है. कहते हैं कि इस दिन नई झाड़ू लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है.

धनतेरस का महत्व (Dhanteras Significance)

धनतेरस केवल सोना खरीदने के लिए ही नहीं, बल्कि धन्वंतरि त्रयोदशी यानी भगवान धन्वंतरि के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, वे समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और मानवता को स्वास्थ्य का उपहार लेकर आए थे. लोग इस दिन अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और कल्याण की कामना के लिए भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं. साथ ही, भक्त देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर से भी आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करते हैं.

---- समाप्त ----