Dhanteras 2025 Date: धनतेरस पर रहेगा शनि प्रदोष का संयोग, इन राशियों का शुरू होगा अच्छा टाइम

Dhanteras 2025: हिंदू धर्म में धनतेरस का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है. इस बार धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर, शनिवार के दिन मनाया जाएगा. धनतेरस के पंच दिवसीय पर्व पर मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरि (आयुर्वेद के जनक) की पूजा की जाती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धनतेरस वाले दिन इस बार शनि प्रदोष व्रत का संयोग भी बन रहा है, जिसके कारण इस दिन शनिदेव की भी असीम कृपा बनी रहेगी.

ज्योतिषियों की मानें तो, धनतेरस दिवाली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन सोने और चांदी से निर्मित आभूषणों की खरीदारी की जाती है. सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. तो आइए जानते हैं कि धनतेरस पर शनि प्रदोष व्रत के संयोग से किन राशियों का अच्छा टाइम शुरू होगा.

1. मेष

धनतेरस का दिन आपके लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला रहेगा. शनि की कृपा से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की सूचना मिल सकती है. व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन शुभ रहेगा, खासकर लोहे या मशीनरी के कारोबार में लाभ होगा. इस समय आपको निवेश से भी फायदा मिलने के योग हैं. पारिवारिक जीवन में सुख-संतोष बढ़ेगा.

2. कन्या

शनि का संयोग आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिर करेगा. धनतेरस के दिन कोई पुरानी योजना रंग ला सकती है. जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक मदद मिल सकती है. अगर आप नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है. बस खर्चो पर थोड़ा नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

3. तुला

इस धनतेरस पर तुला जातकों के लिए शनि शुभ परिणाम दे रहे हैं. करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं. जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, उन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें लेकिन धन आगमन के कई रास्ते खुल सकते हैं. घर में किसी शुभ कार्य की संभावना बन रही है.

4. धनु

शनि देव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या ट्रांसफर का तोहफा मिल सकता है. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और धनतेरस पर खरीदी गई चीज़ लंबे समय तक शुभ परिणाम देगी. बस अहंकार से बचें और मेहनत पर भरोसा रखें.

