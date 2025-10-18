Dhanteras 2025: इस धनतेरस से अगले धनतेरस तक, लक्ष्मी-कुबेर की कृपा से इन 6 राशियों का बढ़ेगा बैंक-बैलेंस

Dhanteras 2025 Rashifal: हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन सोना-चांदी, नए बर्तन, झाड़ू या साबुत धनिया घर लाने से पूरे साल लक्ष्मी-कुबेर की कृपा बनी रहती है. हालांकि ज्योतिषविदों ने इस धनतेरस से लेकर अगले धनतेरस तक का समय 6 राशियों के लिए बेहद शुभ बताया है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मेष राशि- इस धनतेरस से लेकर अगले धनतेरस तक आपकी धन-संपत्ति में इजाफा होने वाला है. यानी आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है. करियर के क्षेत्र में तरक्की होगी. नौकरीपेशा लोगों का करियर ग्रोथ करेगा. व्यापार में भी मुनाफा बढ़ेगा. शुद्ध शाकाहारी भोजन अपनाएंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

वृष राशि- वृषभ राशि के मेहनती लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. नौकरी में स्थिरता रहेगी और आय में वृद्धि होगी. आपके व्यापार में भी धीरे-धीरे तरक्की होगी. बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहेगा. कामकाज के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा. दूसरों के काम आएंगे.

कर्क राशि- आने वाले महीनों में आपकी इनकम बढ़ सकती है. करियर के लिहाज से समय अच्छा होगा. नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है. व्यापार में भी धन की स्थिति बेहतर होगी. खर्चों में कमी आएगी और मुनाफा बढ़ेगा. रिसर्च से जुड़े लोगों को फायदा होगा. परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा.

Advertisement

कन्या राशि- इस धनतेरस से अगले धनतेरस तक आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. अधूरे कार्य पूरे होंगे. जो लोग जॉब करते हैं, उनके करियर में अच्छे बदलाव आएंगे. व्यापारियों के लिए भी उत्तम समय होगा. रुका काम चल सकता है. नया काम शुरू करने के लिए भी समय अच्छा रहेगा. जिनका कोर्ट केस चल रहा है, उन्हें सफलता मिलेगी.

वृश्चिक राशि- नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन इन्क्रीमेंट मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा. व्यापार करने वाले लोगों को धन लाभ होगा. आपको आय के स्रोत बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. आने वाले महीनों में आपको उन्नति के कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे. कुल मिलाकर समय बढ़िया है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी में निखार आएगा.

मकर राशि- धनधान्य और सफलता के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है. इस साल थोड़ी चुनौतियों रह सकती हैं. लेकिन इसके बाद आपका अच्छा समय शुरू होगा. व्यापार फलेगा-फूलेगा. आपकी संतान का भविष्य अच्छा रहेगा. एकाग्रता बेहतर होने से अच्छे परिणाम हासिल होंगे. रोजगार संबंधी लाभ मिलेंगे. धीरे-धीरे उन्नति होती चली जाएगी.

---- समाप्त ----