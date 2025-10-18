Dhanteras 2025: आज धनतेरस पर बन रहा खास योग, तीन राशियों की चमक सकती है किस्मत

Dhanteras 2025 Shubh Muhurat: आज देशभर में धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है. पारंपरिक रूप से यह दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा और धन-संपत्ति की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है. लेकिन इस बार धनतेरस ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद खास है, क्योंकि आज ब्रह्म योग और बुधादित्य योग का शुभ संयोग बन रहा है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, ये दोनों योग धन, सौभाग्य और सफलता में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाले हैं. यह विशेष योग तुला, कर्क और मकर राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

शनिवार के दिन पड़ने वाले इस धनतेरस पर शनि देव की कृपा भी मानी जा रही है. तुला राशि में सूर्य और बुध के मिलन से बना बुधादित्य योग विशेष महत्व रखता है, जो करियर, धन और प्रतिष्ठा में लाभ पहुंचाता है. जानते हैं किन राशियों के लिए धनतेरस नई शुरुआत, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक बनने जा रहा है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह धनतेरस अत्यंत शुभ रहने वाला है. इस समय ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी. ब्रह्म योग और बुधादित्य योग का संयोग आपकी आर्थिक प्रगति, करियर में सफलता और पारिवारिक खुशहाली को बढ़ावा देगा. घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ी कोई बड़ी डील पूरी हो सकती है.जो लोग लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी या निवेश से संबंधित निर्णय को लेकर असमंजस में थे, उन्हें अब शुभ संकेत मिलेंगे. धन का आगमन बढ़ेगा और वित्तीय स्थिति पहले से अधिक स्थिर होगी. नौकरीपेशा जातकों के लिए पदोन्नति या कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलने की संभावना है. वहीं व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार और नए सौदों के लिए उपयुक्त रहेगा.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह धनतेरस बेहद शुभ साबित हो सकता है. इस बार धनतेरस पर बन रहा बुधादित्य योग आपके जीवन में नई ऊर्जा, सफलता और सौभाग्य लेकर आएगा. ग्रहों का यह शुभ संयोग विशेष रूप से आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे.

लंबे समय से रुके हुए कार्य अब पूरे होने लगेंगे. विशेषकर करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में तरक्की के अवसर मिलेंगे. पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नए प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना बन रही है. जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय नए सौदों या साझेदारी के लिए शुभ रहेगा.अविवाहित जातकों के लिए यह धनतेरस शुभ संदेश लेकर आई है. ग्रहों की स्थिति विवाह या रिश्तों के अनुकूल प्रस्तावों की ओर संकेत कर रही है.



मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह धनतेरस अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली रहने वाला है. जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय नई शुरुआत और अवसरों का है. बेरोजगार युवाओं को करियर में बेहतरीन मौके मिल सकते हैं, विशेष रूप से वे लोग जो सरकारी या निजी क्षेत्र में प्रयासरत हैं. इंटरव्यू या परीक्षा से जुड़े सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. वहीं, जो पहले से कार्यरत हैं, उन्हें पदोन्नति या अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में सम्मानजनक अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

व्यवसाय या उद्यम करने वालों के लिए भी यह समय विस्तार और वृद्धि का संकेत दे रहा है. नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने का यह सही समय है. कोई पुराना निवेश अब लाभ दे सकता है या किसी बड़े सौदे से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. साझेदारी में किए गए कार्यों से भी अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है.पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार में सौहार्द और आपसी समझ बढ़ेगी. घर में कोई शुभ कार्य या नई खरीदारी हो सकती है. संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग हैं. यह समय प्रेम और रिश्तों में स्थिरता लाने वाला रहेगा.

