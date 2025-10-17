Dhanteras 2025: धन के देवता कुबेर की 4 प्रिय राशियां, धनतेरस से शुरू हो सकता है इनका 'स्वर्णिम काल'

Dhanteras 2025: हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. इस साल धनतेरस का शुभ पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह त्योहार भगवान धनवंतरी और कुबेर महाराज को समर्पित है. ज्योतिषविद मानते हैं कि भगवान कुबेर को चार राशियां अत्यंत प्रिय हैं और इन राशियों पर कुबेर महाराज की कृपा हमेशा बनी रहती है. आइए इन राशियों के बारे में जानते हैं-

वृष- वृषभ राशि के जातक कुबेर महाराज को अत्यंत प्रिय हैं. कुबेर महाराज की कृपा से ही इस राशि के जातकों में गजब की वित्तीय समझ होती है. धन कमाने से लेकर खर्चों पर नियंत्रण और धन की बचत करने में इस राशि के जातक बहुत माहिर होते हैं. इस राशि के जातकों को आर्थिक तंगी में भी अचानक लाभ मिल जाता है. इनके जीवन में बहुत आराम और यश रहता है.

कर्क- कर्क राशि के जातकों पर भी भगवान कुबेर की विशेष कृपा रहती है. इनके जीवन में बहुत कम बार ऐसा होता है, जब ये धन की कमी से परेशान हों. इस राशि के जातक सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि समाज में खूब सम्मान भी कमाते हैं. कर्क राशि के जातक एक बार किसी काम में हाथ डाल दें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं. कर्क राशि के जातक सोना-चांदी जैसी मूल्यवान वस्तुओं पर निवेश करना जरूरी समझते हैं.

तुला- कुबेर महाराज की कृपा से तुला राशि के जातक भी मालामाल रहते हैं. इस राशि के मेहनती लोगों के घर कभी धन का अकाल नहीं पड़ता है. इस राशि के लोग क्रिएटिव फील्ड में बड़ा नाम कमाते हैं. इस राशि के जातक थोड़े खर्चीले जरूर होते हैं, लेकिन भगवान कुबेर की कृपा से इन्हें पर्याप्त धन मिलता है. कुबेर देव की कृपा से ही इनकी आय के स्रोत स्थिर रहते हैं और जीवन में बहुत कम बार ही इन्हें आर्थिक संकट झेलना पड़ता है.

धनु- धनु राशि के जातक भी कुबेर महाराज की कृपा से धनवान बनते हैं. इनके हाथ में पैसा हमेशा टिकता है. इस राशि के जातक नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों से पैसा कमाने का हुनर रखते हैं. ये न केवल अपनी मेहनत से धन अर्जित करना जानते हैं, बल्कि पैतृक संपत्ति से भी लाभान्वित होने की प्रबल संभावना रहती है. इस राशि के जातक अपनी कार्यकुशलता से किसी का भी दिल जीतने में माहिर होते हैं.

