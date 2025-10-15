Dhanteras 2025: धनतेरस पर घर की उत्तर दिशा में रखें ये एक चीज, फकीर को भी रईस बना देंगे कुबेर

Dhanteras 2025: धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का त्योहार आने वाला है. इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा. धनतेरस के शुभ अवसर पर लोग सोना-चांदी और मूल्यवान चीजों की जमकर खरीदारी करते हैं. ऐसा कहा जाता है कि धन त्रयोदशी पर मूल्यवान चीजें या कोई नया सामान खरीदने से भगवान कुबेर और धनवतंरी की कृपा बनी रहती है. लेकिन ज्योतिषविद कहते हैं कि इस दिन एक खास चीज घर लाने से पूरे साल कुबेर महाराज की कृपा होती है और आदमी आर्थिक मोर्चे पर मालामाल रहता है.

कुबरे यंत्र

शास्त्रों में कुबेर महाराज को स्वर्ग लोक का कोषाध्यक्ष बताया गया है. यानी स्वर्ग में धनधान्य और आर्थिकी से जुड़े सारे मामले इन्हीं के दायरे में आते हैं. इसलिए ज्योतिषविदों का मानना है कि धनतेरस के दिन घर में कुबेर यंत्र की स्थापना करना बहुत शुभ मंगलकारी होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, धन त्रयोदशी की रात भगवान कुबेर की पूजा-अर्चना करें. फिर 'ॐ श्री ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नम:' मंत्र का जाप करते हुए घर की उत्तर दिशा में कुबेर मंत्र की स्थापना करें.

धनतेरस की रात कुबेर यंत्र को उत्तर दिशा में ही रहने दें. लेकिन इसके अगले दिन इसे संभालकर मंदिर में रख दें. या फिर घर में धन के स्थान या तिजोरी में रख दें. अगर आप व्यापारी हैं और दुकान आदि संभालते हैं तो इसे गल्ले में भी रखना उत्तम होगा. ज्योतिषविद कहते हैं कि घर में कुबेर यंत्र की स्थापना करने से कभी आर्थिक तंगी नहीं होती है. ऐसे घर में कभी धन का अभाव नहीं होता है. ऐसे लोग हमेशा पैसों में खेलते हैं.

कुबेर महाराज की प्रतिमा

आप चाहें तो धनतेरस के दिन कुबेर महाराज की प्रतिमा भी घर लेकर आ सकते हैं. घर में प्रतिमा को इस हिसाब से स्थापित करें कि भगवान कुबेर का मुख उत्तर दिशा की तरफ हो. या फिर भगवान कुबेर का चेहरा मुख्य द्वार की तरफ हो. ताकि घर में प्रवेश करते ही उनकी दृष्टि सीधे आप पर पड़े. ज्योतिषविद कहते हैं कि घर में पीतल, कांसे या फिर अष्टधातु से निर्मित कुबेर महाराज की प्रतिमा शुभ फल देती है.

