Dhanteras 2025: धनतेरस पर आज रात इतने बजे समाप्त होगा खरीदारी का मुहूर्त, नोट कर लें टाइमिंग

Dhanteras 2025: धनतेरस का पर्व आज मनाया जा रहा है. पंचांग के मुताबिक, धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है और यह दीपावली सप्ताह का प्रथम दिन भी होता है. धनतेरस को धनत्रयोदशी, धन्वंतरि त्रयोदशी या धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है.

धनतेरस का शास्त्रीय एवं धार्मिक महत्व बहुत गहरा है. यह केवल सोना-चांदी खरीदने का अवसर नहीं होता है, बल्कि यह धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का भी महापर्व होता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. साथ ही, इस दिन कुबेर देव और मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, जिससे धन और वैभव की प्राप्ति होती है. इसी कारण इसे धनतेरस कहा गया है, जिसका अर्थ होता है धन और आरोग्य की प्राप्ति.

धनतेरस 2025 तिथि (Dhanteras 2025 Tithi)

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 अक्टूबर यानी आज दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर होगा और तिथि का समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट पर होगा. धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7 बजकर 16 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 20 मिनट तक रहेगा.

आपके शहर में कितने बजे रहेगा धनतेरस पर पूजन का मुहूर्त (Dhanteras 2025 Pujan Shubh Muhurat City wise)

नई दिल्ली शाम 7 बजकर 16 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 20 मिनट तक गुरुग्राम शाम 7 बजकर 17 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 20 मिनट तक जयपुर शाम 7 बजकर 24 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 26 मिनट तक कोलकाता शाम 6 बजकर 41 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 38 मिनट तक पुणे रात 7 बजकर 46 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 38 मिनट तक चेन्नई शाम 7 बजकर 28 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 15 मिनट तक नोएडा शाम 7 बजकर 15 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 19 मिनट तक

अहमदाबाद रात 7 बजकर 44 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 41 मिनट तक बेंगलुरु रात 7 बजकर 39 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 25 मिनट तक महाराष्ट्र रात 7 बजकर 49 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 41 मिनट तक चंडीगढ़ शाम 7 बजकर 14 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 20 मिनट तक

धनतेरस 2025 खरीदारी का मुहूर्त

धनतेरस पर खरीदारी का पहला मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 01 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक. उसके बाद दूसरा मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 51 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 18 मिनट तक रहेगा और तीसरा मुहूर्त उसके बाद शाम 6 बजकर 11 बजकर से लेकर 8 बजकर 41 मिनट तक रहेगा.

रात्रिकाल का चौघड़िया मुहूर्त

लाभ काल: शाम 05:48 बजे से 07:23 बजे तक

शुभ काल: रात 08:57 बजे से रात 10:32 बजे तक

अमृत काल: रात 10:32 बजे से रात 12:06 बजे तक

धनतेरस 2025 पूजन विधि (Dhanteras Pujan Vidhi)

धनतेरस के दिन सुबह सबसे पहले उठकर घर को गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए. उसके बाद संध्याकाल की गोधुली बेला में दीपक प्रज्वलित कर भगवान धनवंतरी, मां लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन करना चाहिए. पूजा में धर्मग्रंथ, वेद, पुराण और पूजा सामग्री पर पुष्प और अक्षत अर्पित करें. उसके बाद दीपदान करना चाहिए, जिससे विशेष फल प्राप्त होता है.

धनतेरस के दिन करें ये खास काम (Dhanteras 2025 Upay)

धनतेरस के दिन पीतल या चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है. इस दिन घर की उत्तर दिशा में दीपक जलाने से कुबेर का आशीर्वाद मिलता है. धनतेरस की रात को 13 दीपक जलाकर घर के हर कोने में रखने से दरिद्रता दूर होती है और समृद्धि आती है. इसलिए, धनतेरस न केवल धन की वृद्धि का दिन है, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख-शांति का भी पर्व है. इसलिए, इस दिन विधिवत पूजन और उचित उपायों को अपनाना आवश्यक होता है.

