scorecardresearch
 

Feedback

Dhanteras 2025 Date: धनतेरस पर कुंभ राशि वाले खरीदें ये शुभ चीज, धनधान्य में 13 गुना होगी वृद्धि

Dhanteras 2025: इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इसी दिन से पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व भी शुरू होगा. कहते हैं कि इस दिन सोना-चांदी या नई चीजों की खरीदारी से धन-संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है. आइए जानते हैं कि इस दिन आपको राशिनुसार क्या खरीदना चाहिए.

Advertisement
X
जानें, धनतेरस पर राशिनुसार कौन सी चीज खरीदने से होगा लाभ (Photo: AI Generated)
जानें, धनतेरस पर राशिनुसार कौन सी चीज खरीदने से होगा लाभ (Photo: AI Generated)

Dhanteras 2025: हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व का शुभारंभ भी धनतेरस से ही होता है. इस दिन भगवान धनवंतरि और देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है. कहते हैं कि इस दिन सोना-चांदी या नई चीजों की खरीदारी से धन-संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है और आरोग्य का वरदान भी मिलता है. इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन राशिनुसार कौन सी चीजें खरीदना शुभ होगा.

धनतेरस पर राशिनुसार खरीदें ये चीजें

मेष राशि- मेष राशि के जातकों को धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए. इस दिन आप पीतल का बर्तन भी घर लेकर आ सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Diwali 2025
दिवाली तक खरीदारी के 10 शुभ मुहूर्त, धनतेरस सहित ये दिन होंगे खास 
kartik maas 2025
आज से शुरू हुआ कार्तिक मास, इस महीने में कौन से बड़े व्रत-त्योहार देंगे दस्तक 
Guru Gochar 2025
धनतेरस-दिवाली के बीच गुरु का गोचर, इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' होगा शुरू 
Gold Rate High Price
चारों वेदों में है सोने की महिमा, महंगा होने के बावजूद मिडिल क्लास के लिए मजबूरी है सोना 
Shubh Muhurt In October
धनतेरस से पहले खरीदना चाहते हैं सोना-चांदी या वाहन? नोट कर लें ये 5 शुभ मुहूर्त 

वृष राशि- वृष राशि के जातकों को सोने के आभूषण खरीदने की सलाह दी गई है. यदि सामर्थ्य है तो आपके लिए हीरा खरीदना भी शुभ होगा.

मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातक यदि कांसे के बर्तन खरीदें तो उत्तम होगा. इसके अलावा, इस दिन आपको पन्ना रत्न भी धारण करना चाहिए.

कर्क राशि- कर्क राशि के जातकों को लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदने की सलाह दी गई है. इस दिन मोतियों की माला खरीदकर भगवान को अर्पित करें.

सिंह राशि- सिंह राशि वाले सोने के आभूषण खरीद सकते हैं. इस दिन माणिक धातु धारण करना भी आपके लिए शुभ रहेगा.

Advertisement

कन्या राशि- कन्या राशि के जातक धनतेरस पर कांसे के बर्तन खरीद सकते हैं. इसके अलावा आप घर के लिए कोई डेकॉर आइटम भी खरीद सकते हैं.

तुला राशि- धनतरेस पर इस बार तुला राशि के जातकों को चांदी के आभूषण खरीदने चाहिए. आप चाहें तो चांदी के लक्ष्मी-गणेश या लक्ष्मी जी के चरण पादुका घर लेकर आ सकते हैं.

वृश्चिक राशि- धनतेरस पर वृश्चिक राशि वालों को तांबा या कांसा खरीदना चाहिए. आप इनके बर्तन या उपयोग में आने वाली कोई चीज घर ला सकते हैं

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए पीतल और सोना दोनों धातुएं खरीदना शुभ रहेगा. इस दिन आप घर के लिए दीपक या सजावट का समान लाएंगे तो शुभ रहेगा.

मकर राशि- मकर राशि के जातकों को इस दिन पीतल के बर्तन में धनिया लेकर आना चाहिए.

कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातक धनतेरस पर चांदी के आभूषण या ताम्बे का कोई बर्तन खरीदें. आप ताम्बे का कलश घर लाएंगे तो शुभ होगा.

मीन राशि- मीन राशि के जातक चांदी या सोने का कोई आभूषण खरीद सकते हैं. यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है.

धनतेरस की तिथि और मुहूर्त
धनतेरस- शनिवार, 18 अक्टूबर
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ- 18 अक्टूबर दोपहर 12.08 बजे
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी समापन- 19 अक्टूबर दोपहर 01.51 बजे
प्रदोष काल- 18 अक्टूबर शाम 07.11 बजे से रात 09.22 बजे तक
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement