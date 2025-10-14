Dhanteras 2025: सोना-चांदी ही नहीं! धनतेरस पर जरूर खरीद लाएं ये सस्ती चीजें, मिलेगा लक्ष्मी-गणेश का आशीर्वाद

Dhanteras 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरि की पूजा का विशेष महत्व होता है. पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी कहा जाता है.

इस दिन मृत्यु के देवता यमराज के लिए घर के बाहर दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपम कहा जाता है. इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर, शनिवार को मनाई जाएगा. माना जाता है कि धनतेरस पर शुभ वस्तुएं खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है. तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में.

धनतेरस पर जरूर खरीदें ये सस्ती चीजें

धनतेरस पर अक्सर लोग सोना, चांदी, बर्तन आदि चीजें खरीदते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस पर कुछ सस्ती चीजें खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं उन चीजें के बारे में.

1. झाड़ू

धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि यह घर की नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करती है. कहते हैं, इस दिन नई झाड़ू लाने से घर में शुद्धता, समृद्धि और शांति बनी रहती है.

2. लक्ष्मी चरण

धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ होता है. ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी चरण घर में आने से पैसों की कमी नहीं रहती और मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है.

3. लक्ष्मी-गणेश प्रतिमा

धनतेरस पर मिट्टी की बनी लक्ष्मी-गणेश प्रतिमा खरीदना अत्यंत मंगलकारी माना गया है. यह प्रतिमाएं घर में सुख-समृद्धि का वास करती हैं और दीवाली पूजा में इनकी स्थापना से सभी बाधाएं दूर होती हैं.

4. धनिया बीज

धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना भी शुभ माना गया है. चाहें तो आप मात्र 5 रुपये का धनिया बीज भी ला सकते हैं. मान्यता है कि इसे पूजा घर में रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है. दिवाली की पूजा के दिन इन बीजों को मां लक्ष्मी को चढ़ाने से धन वृद्धि के योग बनते हैं.

