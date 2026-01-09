scorecardresearch
 
Chaturgrahi Yog 2026: फरवरी 2026 में शनि की राशि में बनेगा पावरफुल चतुर्ग्रही राजयोग, ये 3 राशियां कहलाएंगी लकी

Chaturgrahi Yog 2026: फरवरी 2026 में कुंभ राशि में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र के एक साथ आने से चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा, जो मिथुन, वृश्चिक और कुंभ राशियों के लिए विशेष फलदायी होगा. इस योग के कारण करियर, धन, पद-प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

ज्योतिषी दृष्टिकोण से 2026 का फरवरी माह बेहद खास रहने वाला है. (Photo: Pixabay)
Chaturgrahi Yog 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, जिस तरह से नए साल 2026 का पहला महीना खास माना जा रहा है, ठीक उसी तरह फरवरी 2026 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पंचांग के अनुसार, फरवरी के महीने में कई बड़े ग्रह गोचर करेंगे और कई अद्भुत संयोगों का निर्माण भी होगा, जिसका सीधा सीधा प्रभाव देश-दुनिया और मानव जीवन पर पड़ेगा. इन्हीं शुभ संयोगों में से एक है चतुर्ग्रही राजयोग. दरअसल, ज्योतिष विशेषज्ञों के मुताबिक, फरवरी माह में कुंभ राशि में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र एक साथ आएंगे, जिससे चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण होगा. 

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, चतुर्ग्रही राजयोग बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है. जब भी यह योग किसी राशि में बनता है तो उस जातक को खुशियों, धन और पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं कि फरवरी में बनने जा रहे चतुर्ग्रही राजयोग से किन राशियों की किस्मत खुलेगी. 

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए यह चतुर्ग्रही राजयोग करियर में बड़ा उछाल ला सकता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है. व्यापारियों को नए सौदे और पार्टनरशिप से लाभ होगा. इस दौरान आपकी नेतृत्व क्षमता निखरकर सामने आएगी, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह योग धन और संपत्ति के मामलों में बेहद शुभ साबित होगा. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. घर या वाहन खरीदने की योजना सफल हो सकती है.

कुंभ

कुंभ राशि के लिए यह योग मेहनत का पूरा फल देने वाला है. प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को मान्यता मिलेगी. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को नई डील या बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. आत्मविश्वास बढ़ेगा. फैसले आपके पक्ष में जाएंगे.

