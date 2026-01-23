Chandrma Gochar: आज बसंत पंचमी पर गुरु की राशि में चंद्रमा का गोचर, इन 3 राशियों पर कृपा बसाएंगी मां सरस्वती

Chandrma Gochar: ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, बुद्धि और भावनाओं का स्वामी माना गया है. चंद्रमा की गति सबसे तेज होने के कारण यह हर ढाई दिन में राशि बदलते हैं, लेकिन इस छोटे से समय में भी जीवन पर इनका प्रभाव बेहद गहरा होता है. खासकर जब चंद्रमा किसी शुभ तिथि या पर्व के दिन गोचर करें, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है.

बसंत पंचमी के पावन अवसर पर चंद्रमा कुंभ राशि से निकलकर गुरु की मीन राशि में प्रवेश करेंगे. यह गोचर 23 जनवरी 2026 को सुबह 8 बजकर 34 मिनट पर होगा. मां सरस्वती को समर्पित इस दिन चंद्रमा का यह परिवर्तन ज्ञान, एकाग्रता और रचनात्मकता को बढ़ाने वाला माना जा रहा है. इस गोचर से राशिचक्र की तीन राशियों को खास लाभ मिलने के संकेत हैं. आइए जानते हैं कौन-सी हैं वे भाग्यशाली राशियां.

वृषभ राशि

चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि के लाभ भाव में होगा, जो आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है. करियर में प्रगति के योग बन रहे हैं और लंबे समय से किए जा रहे प्रयास अब रंग ला सकते हैं. कुछ जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं. बसंत पंचमी के प्रभाव से रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है. विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में मन लगाने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने का है.

वृश्चिक राशि

इस गोचर के दौरान चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसे शिक्षा, बुद्धि और प्रेम का भाव कहा जाता है. चंद्रमा की यह स्थिति आपकी सोच को स्पष्ट बनाएगी. निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगी. माता सरस्वती की कृपा से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं. इसके अलावा यात्रा से भी लाभ मुमकिन है. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. आप पूरे मन से अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे.

धनु राशि

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के चतुर्थ भाव में होगा, जो सुख, शांति और पारिवारिक जीवन से जुड़ा होता है. इस दौरान घर-परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. मानसिक संतुलन बेहतर रहेगा, जिससे आप अपने फैसले आत्मविश्वास के साथ ले पाएंगे.करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. रचनात्मक, कला या लेखन से जुड़े लोग सामाजिक स्तर पर पहचान बना सकते हैं. मां सरस्वती की कृपा से एकाग्रता बढ़ेगी.नए विचारों को साकार करने का मौका मिलेगा.

