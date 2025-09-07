Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण पर भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, करीब साढ़े 3 घंटे रहें सावधान

Chandra Grahan 2025: आज रात 9 बजकर 58 मिनट पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. यह भारत में भी दिखाई देगा. चंद्र ग्रहण की छाया को हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है. इसलिए ग्रहण के दौरान कुछ नियमों और सावधानियों का पालन करना बेहद आवश्यक है. आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

चंद्र ग्रहण के दिन क्या न करें

1. ग्रहण काल में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है. इस समय भगवान की मूर्तियों को छूना अशुभ माना जाता है. घर के मंदिर को भी लाल या पीले कपड़े से ढक दें.

2. तुलसी, पीपल और बरगद जैसे पवित्र पेड़ों को इस दिन छूने से बचें.

3. ग्रहण के समय झगड़ा या वाद-विवाद न करें. यह घर की को बनाए रखें.

4. चाकू, सुई, कैंची जैसी नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल न करें. इस दौरान नाखून या बाल काटना भी शुभ नहीं माना जाता है.

6. गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए और नुकीली चीजें हाथ में नहीं लेनी चाहिए.



चंद्र ग्रहण के दिन क्या करें

1. ग्रहण काल में दान का विशेष महत्व है. चावल, दूध, घी, सफेद वस्त्र और चांदी का दान करने से चंद्र दोष शांत होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है.

2. इस समय मंत्र जाप बेहद फलदायी होता है. विशेषकर शिवजी का महामृत्युंजय मंत्र और चंद्रमा के मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है.

3. अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप भी इस समय करने से मन और आत्मा को शांति मिलती है.

4. धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है.

5. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य करें. ऐसा करने से शरीर और घर की नकारात्मकता दूर होती है.

भारत में कब और कहां देखें चंद्र ग्रहण?

चंद्र ग्रहण रात 09:58 बजे शुरू होगा और इसका समापन देर रात 01.26 बजे होगा. पूर्ण चंद्र ग्रहण (ब्लड मून) रात 11:00 बजे से रात 12:22 बजे तक दिखेगा. यह चंद्र ग्रहण दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, भोपाल, नागपुर और रायपुर जैसे शहरों में दिखेगा.

