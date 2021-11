Chandra Grahan 2021: 19 नवंबर को लगने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण बेहद खास, 1000 सालों की दुर्लभ घटना

Lunar eclipse date & timing in India: 19 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. खगोलविद् इसे करीब 1000 सालों में लगने वाला सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण बता रहे हैं. इस आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि करीब 6 घंटे 2 मिनट होगी. इससे पहले 18 फरवरी, 1440 को इतनी लंबी अवधि का आंशिक चंद्र ग्रहण हुआ था. अब इतनी लंबी अवधि का आंशिक चंद्र ग्रहण 8 फरवरी, 2669 को लगेगा. आइए आपको बताते हैं कि 19 नवंबर को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण की अवधि इतनी लंबी क्यों होने जा रही है और भारत में ग्रहण की टाइमिंग क्या होगी.

चंद्र ग्रहण क्या होता है? (Chandra Grahan in India)

यह घटना उस वक्त देखी जाती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं. पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है. इस दौरान जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह भाग हमें काला दिखाई पड़ता है. इसी वजह से इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है.

भारत में चंद्र ग्रहण का वक्त (Chandra grahan timing in India 2021)

आंशिक चंद्र ग्रहण उस वक्त लगता है जब सूर्य और चंद्रमा पूरी तरह से एक सीध में नहीं होते हैं. साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है जो भारत के कई राज्यों में दिखाई नहीं देगा. हालांकि अरुणाचल प्रदेश असम जैसे राज्यों से सूर्यास्त के समय इसे कुछ देर के लिए देखा जा सकेगा. भारतीय समयानुसार 19 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण सुबह 11:32 मिनट से शुरू हो कर शाम 6 बजकर 23 मिनट पर खत्‍म होगा. भारत में ये ग्रहण समाप्ति के दौरान आंशिक तौर पर देखा जा सकेगा.

कहां और कितने बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण? (When and where to watch Chandra Grahan 2021 in India)

मौसम विभाग के अनुसार, यह आंशिक चंद्र ग्रहण पोर्ट ब्लेयर से शाम 5 बजकर 38 मिनट पर देखा जा सकेगा. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की कुछ जगहों से ये 6 बजकर 21 मिनट पर सिर्फ 2 मिनट के लिए दिखाई पड़ सकता है. सिक्किम, ओडिशा, अंडमान और निकोबार आईलैंड जैसी जगहों पर ये दिखाई दे सकता है.

19 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 32 मिनट पर चंद्रमा का तकरीबन 99 फीसद हिस्सा पृथ्वी की गहरी आंतरिक छाया से ढक जाएगा. खगोलविदों की भाषा में इस छाया को अम्ब्रा कहा जाता है. पृथ्वी की छाया के बाहरी हिस्से को पेनम्ब्रा कहते हैं. 19 नवंबर को होने वाले ग्रहण के दौरान चंद्रमा का बाकी हिस्सा पृथ्वी की बाहरी और हल्की छाया में रहेगा.

19 नवंबर को पृथ्वी की छाया में आने से लेकर बाहर निकलने तक चंद्रमा को करीब 6 घंटे 2 मिनट का समय लगेगा. आम तौर पर, किसी आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि इतनी लंबी नहीं होती है.

वैसे, जब हम ग्रहण की अवधि के बारे में बात करते हैं तो हम पेनम्ब्रा और अम्ब्रा दोनों चरणों को शामिल करते हैं. इन्हें पृथ्वी की हल्की छाया (पेनुम्ब्रा) और गहरी छाया (अम्ब्रा) के रूप में समझा जा सकता है. इस तरह 18-19 नवंबर के आंशिक चंद्र ग्रहण का अम्ब्रा फेज़ (पृथ्वी की गहरी छाया) 3 घंटे 28 मिनट और 24 सेकेंड लंबा होगा जो कि इसे सदी का सबसे बड़ा आंशिक प्रच्छन्न ग्रहण बताया जा रहा है.

क्यों होगा इतना लंबा चंद्र ग्रहण? (Longest Lunar Eclipse 2021)

खगोलविदों का कहना है कि इस आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि 26 मई 2021 को लगे पूर्ण चंद्र ग्रहण से करीब एक घंटा ज्यादा होगी. आपके जेहन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस ग्रहण की अवधि इतनी लंबी क्यों है. दरअसल ग्रहण के चरम पर पहुंचने से करीब 41 घंटे पहले चंद्रमा एपोजी पर होगा. यह वो समय होगा जब इस महीने चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु पर होगा. चंद्रमा जितना दूर होता है, ऑर्बिट में उसकी चाल उतनी ही धीमी होती है. इसलिए इस प्वॉइंट पर चंद्रमा को पृथ्वी की छाया से बाहर आने में ज्यादा समय लगता है.

1000 वर्षों के 5 सबसे लंबे चंद्र ग्रहण

1451 से लेकर 2650 तक कुल 973 आंशिक चंद्र ग्रहण होने का अनुमान लगाया गया है. इसमें 19 नवंबर को लगने जा रहे आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि से सबसे ज्यादा (6 घंटे 2 मिनट) बताई गई है.

1. 19 नवंबर, 2021: 6 घंटे 2 मिनट (कुल 21,693 सेकेंड)

2. 30 नवंबर, 2039: 6 घंटे 0 मिनट (कुल 21,609 सेकेंड)

3. 09 अक्टूबर, 2489: 6 घंटे 0 मिनट (कुल 21,557 सेकेंड)

4. 11 दिसंबर, 2057: 5 घंटे 59 मिनट (कुल 21,532 सेकेंड)

5. 22 दिसंबर, 2075: 5 घंटे 58 मिनट (कुल 21,464 सेकेंड)

इनमें से यदि 2489 में होने वाले आंशिक चंद्र ग्रहण को छोड़ दें तो सभी घटनाओं को 18 साल 11 दिन के अंतराल में बांटा गया है. यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ग्रहण की साइकिल बहुत कम अंतर के साथ ऐसे ही चलती है. 6,585 दिन की इस साइकिल को 'सारोस' कहते हैं. बता दें कि इससे पहले 9 नवंबर 2003 को लगे चंद्र ग्रहण की अवधि 6 घंटे 3 मिनट की थी. अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर लिस्ट में इस ग्रहण को शामिल क्यों नहीं किया गया. दरअसल उस वक्त जो ग्रहण लगा था, वो आंशिक चंद्र ग्रहण नहीं कहा जा सकता है.