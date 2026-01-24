scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chanakya Niti: ये गलतियां राजा को भी बना देती हैं रंक, चाणक्य कर गए हैं सावधान

Chanakya Niti:चाणक्य (जिसे विष्णुगुप्त और कूटनीति के पितामह भी कहा जाता है) प्राचीन भारत के महान विचारक, शिक्षक और राजनीतिज्ञ थे. उन्होंने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में लाने और शासन चलाने में अहम भूमिका निभाई.

Advertisement
X
चाणक्य नीति.
चाणक्य नीति.

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को बड़े रणनीतिकारों और विचारकों में गिना जाता है. चाणक्य मानते थे कि इंसान की कामयाबी सिर्फ उसकी डिग्री या प्रतिभा से नहीं, बल्कि उसकी रोजमर्रा की आदतों से तय होती है. कई बार हम कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जो धीरे-धीरे हमारे करियर, पैसों और मन की शांति को नुकसान पहुंचाती हैं. अगर आपको लगता है कि जिदगी में आगे बढ़ने में रुकावट आ रही है, तो इन पांच बातों पर जरूर ध्यान दें.

आलस: तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट

चाणक्य के अनुसार आलस ऐसा दुश्मन है, जो बिना सामने आए ही इंसान को हारने पर मजबूर कर देता है. जो लोग अपने काम को टालते रहते हैं, वे समय के साथ पीछे छूट जाते हैं. समय किसी के लिए नहीं रुकता. जो व्यक्ति अपने समय की कद्र नहीं करता, उससे सफलता और धन दोनों दूर ही रहते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Makar Sankranti
जब खिचड़ी ने करा दिया एक 'क्रूर साम्राज्य' का अंत... मगध में नंदवंश के विनाश की कहानी
chanakya niti
ये 3 बुरी आदतें जेब में कभी टिकने नहीं देती पैसा, रईसों को भी कर देती हैं कंगाल
chanakya niti
मृत्यु के बाद कभी खाली हाथ नहीं जाता आदमी, ये 3 चीजें साथ जाती हैं परलोक
"Laziness is the biggest enemy of man."- says Chanakya.
इन गुणों वाली स्त्रियों पर होती है मां लक्ष्मी की कृपा, घर बन जाता है स्वर्ग
Chanakya Niti
ये 4 आदतें कामयाबी से करती हैं दूर, चाणक्य ने दिए हैं समाधान

गलत लोगों की संगति

चाणक्य कहते हैं कि इंसान जैसा बनता है, वैसी ही उसकी संगत होती है.  नकारात्मक सोच रखने वाले और गलत आदतों में फंसे लोग आपकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं.  जो लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं या आपको हतोत्साहित करते हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है.  मेहनती और सकारात्मक लोगों के साथ रहना आगे बढ़ने का पहला कदम है. 

Advertisement

सीखने से भागना

चाणक्य नीति में ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना गया है.  जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि उसे सब कुछ आता है या जो नई चीज़ें सीखने में रुचि नहीं रखता, उसका आगे बढ़ना रुक जाता है.  आज की दुनिया तेजी से बदल रही है. किताबें पढ़ना, नई स्किल सीखना और खुद को अपडेट रखना आपको दूसरों से आगे रखता है.

पैसों का गलत इस्तेमाल

चाणक्य कहते हैं कि पैसा मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा बनता है.  जो लोग बिना सोचे-समझे खर्च करते हैं, बचत नहीं करते या भविष्य की योजना नहीं बनाते, वे संकट के समय अकेले पड़ जाते हैं.  पैसों की कद्र न करना आपकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकता है. समझदारी इसी में है कि आमदनी से कम खर्च किया जाए और आने वाले समय के लिए बचत की जाए.

गुस्सा और अधैर्य

आचार्य चाणक्य मानते थे कि गुस्सा इंसान की सोचने-समझने की शक्ति को खत्म कर देता है.  जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर बाद में पछतावे का कारण बनता है.  धैर्य वही ताकत है जो कठिन हालात में भी सही रास्ता दिखाती है.  भावनाओं में बहने के बजाय शांत दिमाग से सोचकर बनाई गई रणनीति ही असली जीत दिलाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement