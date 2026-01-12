Budhaditya Rajyog On Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर बनेगा बुधादित्य राजयोग! होगी सूर्य-बुध की युति, शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन

Budhaditya Rajyog On Makar Sankranti 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सभी बड़े ग्रह किसी न किसी पर्व या त्योहार पर कोई न कोई शुभ योग का निर्माण करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है. इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी. विशेष बात यह है कि इसी दिन सूर्य और बुध 100 साल बाद एक साथ मकर राशि में आकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे. यह योग कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. मान्यतानुसार, इस राजयोग से अचानक धन लाभ, तरक्की और भाग्य का साथ प्राप्त हो सकता है.

और पढ़ें

क्या है बुधादित्य राजयोग?

जब सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ विराजमान होते हैं, तब बुधादित्य राजयोग बनता है. ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व और सम्मान का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और निर्णय क्षमता का प्रतीक माना जाता है. इन दोनों ग्रहों की युति से व्यक्ति में आत्मविश्वास और सफलता पाने की क्षमता बढ़ती है. आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन बनने जा रहे बुधादित्य राजयोग से किन राशियों की किस्मत चमकेगी.

मेष राशि

बुधादित्य राजयोग मेष राशि वालों भाग्य भाव में बन रहा है, जो किस्मत को मजबूत करता है. इस समय सभी अधूरे काम पूरे हो सकते हैं. नौकरी-व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं. किसी विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो लाभकारी साबित होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार में भी खुशियों का आगमन होगा. धार्मिक या शुभ कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा. यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने का होगा. नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल रहेगा.

Advertisement

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग सुख-सुविधा से जुड़े भाव में बन रहा है. इस कारण घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई अच्छा खबर मिल सकती है. पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी. अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. आप कोई नया काम या निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा. फैसले लेने में आसानी होगी. परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. उनके सहयोग से लाभ मिलने की संभावना है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग लाभ देने वाला साबित हो सकता है. यह योग आपकी कुंडली के लाभ भाव में बन रहा है, जिससे आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. इस दौरान आपकी कमाई बढ़ सकती है. पुराने निवेश से भी फायदा मिलने के योग हैं. दोस्तों और रिश्तेदारों के सहयोग से काम आगे बढ़ेगा. नई पहचान और संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं. शेयर बाजार या किसी जोखिम वाले निवेश में हैं, तो सोच-समझकर किया गया फैसला फायदा दिलाएगा. मानसिक रूप से संतुलित रहना आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा.

---- समाप्त ----